ASUS présente le routeur de jeu TUF Gaming AX3000 V2.



ASUS a présenté aujourd'hui le routeur sans fil TUF Gaming AX3000 V2. Le routeur Wi-Fi 6 offre non seulement le design caractéristique des produits TUF Gaming, mais aussi la durabilité, sous la forme de dissipateurs thermiques à plusieurs niveaux pour les différents composants chauds situés en dessous, avec un " revêtement en nano-carbone. " En tant que routeur, ses spécifications sont assez classiques : vous obtenez jusqu'à 2,4 Gbps dans la bande 5 GHz, jusqu'à 576 Mbps dans la bande 2,4 GHz (ce qui donne la plaque "AX 3000").















Le réseau câblé se compose d'un port WAN 2,5 GbE et de quatre ports LAN 1 GbE, dont deux ports peuvent être agrégés à une liaison 2 Gbps lorsqu'ils sont associés à une machine dotée de deux ports 1 GbE. Vous disposez également d'un port USB 3.x de type A à 5 Gbps qui peut transformer n'importe quel périphérique de stockage de masse USB en un partage réseau, ou être utilisé pour partager une imprimante, et de la sécurité grâce au dernier WPA3.



La société n'a pas révélé de prix.



