Présentation de la mémoire CORSAIR VENGEANCE DDR5 SODIMM.



CORSAIR, leader mondial des composants hautes performances pour les joueurs, créateurs et assembleurs de PC, a annoncé aujourd’hui un nouvel ajout à sa gamme de mémoires DDR5 de pointe : la VENGEANCE DDR5 SODIMM. Optimisée pour les derniers PC compacts et ordinateurs portables de performance ou de gaming, ces modules offrent aux systèmes compatibles des performances DDR5 révolutionnaires.







Proposée dans un premier temps à des vitesses pouvant atteindre 4 800 MHz et dans des capacités allant jusqu’à 64 Go (2x32 Go), la VENGEANCE DDR5 SODIMM repousse les limites de performance de la mémoire des ordinateurs portables et PC compacts.







Les ordinateurs portables de jeu DDR5 modernes tels que l'Alienware x17 R2, le MSI Raider GE66 12UHS et l'Asus ROG Zephyrus M16 d’une mémoire de qualité pour pleinement atteindre leur potentiel de performance. La DDR5 garantit aux processeurs haut de gamme actuels une réception des données la plus rapide que possible, permettant aux systèmes d’atteindre de plus hauts sommets en matière de vitesse et de puissance de traitement. Les modules VENGEANCE DDR5 SODIMM exploitent les fréquences les plus rapides et les meilleures capacités de la DDR5 pour améliorer les temps de chargement et la gestion de plusieurs tâches à la fois dans une gamme étendue d’ordinateurs portables et de PC compacts populaires *, permettant ainsi de profiter de ses performances n’importe où.



L’installation et la configuration de la VENGEANCE DDR5 SODIMM est facile et rapide ; il suffit d’un simple tournevis pour l’installer sur la plupart des ordinateurs portables. Pour les kits ultrarapides **, les avantages de la performance des modules sont immédiats puisqu’ils définissent automatiquement une vitesse maximale sur les systèmes compatibles sans avoir besoin de modifier les paramètres du BIOS.







Afin de respecter la tradition de qualité et de fiabilité de la DRAM supérieure de CORSAIR, les modules de la VENGEANCE DDR5 SODIMM sont tous conçus avec des puces mémoire sélectionnées à la main et rigoureusement testées pour assurer des performances haute fréquence constantes. Les circuits intégrés hautes performances sont quant à eux garants d’un signal hautement stable d’excellente qualité. Une garantie à vie limitée vous assure la tranquillité d’esprit que votre nouvelle mémoire durera aussi longtemps que votre ordinateur portable, voire plus.



Si vous souhaitez améliorer les performances et la capacité de mémoire d’un nouvel ordinateur portable ou PC compact, ne cherchez plus : la VENGEANCE DDR5 SODIMM est faite pour vous.



* Pour une liste complète des ordinateurs portables DDR5 compatibles, veuillez consulter le site : Cliquez ICI.



** Vitesses de 5 200 MHz et plus.



Disponibilité, garantie et tarifs



La mémoire CORSAIR VENGEANCE DDR5 SODIMM est disponible dès maintenant sur la boutique en ligne de CORSAIR et auprès des distributeurs et des revendeurs agréés du réseau mondial CORSAIR. Pour obtenir des informations actuelles sur la disponibilité, rendez-vous sur le site Web de CORSAIR ou contactez un conseiller commercial ou un représentant des RP CORSAIR.



La mémoire CORSAIR VENGEANCE DDR5 SODIMM est vendue avec une garantie à vie limitée et secondée par le réseau d’assistance clientèle mondial de CORSAIR.



Pour obtenir les tarifs exacts de la mémoire CORSAIR VENGEANCE DDR5 SODIMM, rendez-vous sur le site Web de CORSAIR.



Pour en savoir plus sur la mémoire CORSAIR VENGEANCE DDR5 SODIMM, rendez-vous sur : Cliquez ICI.



CORSAIR