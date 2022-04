Illustration d'un GPU Sapphire Radeon RX 6400 PULSE Low Profile.



Sapphire s'apprête à lancer l'une des premières cartes graphiques RDNA2 à profil bas avec la Radeon RX 6400 PULSE à fente unique qui a récemment fait l'objet d'une fuite par VideoCardz. La carte présente un design presque identique à celui de la carte Radeon PRO W6400, qui offre un seul port HDMI 2.1 et DisplayPort 1.4, ainsi qu'un support mi-hauteur en option.















La Sapphire Radeon RX 6400 PULSE dispose de 768 processeurs de flux et de 12 accélérateurs de rayons, ainsi que de 4 Go de mémoire GDDR6 fonctionnant à 16 Gbps. La carte ne nécessite aucun connecteur d'alimentation supplémentaire avec un TDP de 53 W, ce qui pourrait en faire une bonne option pour les constructions à faible consommation. La Radeon RX 6400 a été annoncée pour la première fois par AMD en janvier pour le marché OEM, les produits du marché DIY devant être lancés dans quelques jours, le 20 avril 2022.



VIDEOCARDZ