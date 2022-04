Noctua repousse le successeur du refroidisseur de CPU NH-D15 au 1er trimestre 2023.



Noctua a récemment publié une feuille de route mise à jour montrant que son refroidisseur de CPU NH-D15 de nouvelle génération a été retardé une fois de plus jusqu'à Q1 2023. Le NH-D15 a été lancé en 2014 avec des plans initiaux pour son successeur à lancer dans le courant de 2021, mais le nouveau refroidisseur a fait face à de nombreux retards. Noctua a présenté de nombreuses améliorations technologiques dans la conception de ses ventilateurs et de ses dissipateurs ces dernières années, ce qui pourrait faire de son successeur un produit de premier ordre.







La feuille de route mise à jour comprend également des informations sur d'autres produits à venir, notamment des grilles de ventilation, des convertisseurs de tension, des concentrateurs de ventilation, des refroidisseurs de CPU et de nombreux ventilateurs. Noctua prévoit de lancer de nouvelles grilles de ventilation ce trimestre, suivies d'un convertisseur de tension de 24 V à 12 V, d'un hub de ventilation à 8 voies et d'un refroidisseur de CPU Intel Xeon de nouvelle génération au troisième trimestre 2022.







Au quatrième trimestre, nous pouvons nous attendre à des ventilateurs de 140 mm de nouvelle génération, ainsi qu'à des ventilateurs minces de 60 mm et à des ventilateurs de 40 mm de 24 V, idéaux pour les applications d'impression 3D. Les produits qui devraient être lancés au T1 2023 aux côtés du refroidisseur NH-D15 de nouvelle génération comprennent le ventilateur de bureau Noctua et des versions blanches des ventilateurs existants pour compléter les options de couleur existantes.



TECHPOWERUP