KINGSTON nous propose une nouvelle barrette mémoire : La FURY Beast 8 Go DDR5 5200 MHz CL40.



La mémoire Kingston FURY™ Beast DDR5 intègre la toute dernière technologie de pointe aux plateformes de jeu de prochaine génération. Poussant la vitesse, la capacité et la fiabilité encore plus loin, la DDR5 arrive avec un arsenal de fonctionnalités améliorées, comme l’ECC sur puce (ODECC) pour une meilleure stabilité à des vitesses extrêmes, des doubles sous-canaux 32 bits pour une efficacité accrue, et un circuit intégré de gestion de l’énergie sur le module (PMIC) pour fournir de l’énergie là où elle est le plus nécessaire. Les progrès en termes de vitesse, avec le doublement des banques de 16 à 32 et le doublement de la longueur des rafales de 8 à 16, permettent à la mémoire DDR5, à ton expérience de jeu et à l’ensemble de tes applications système d’atteindre un niveau de performance supérieur.



Que tu repousses les limites de tes jeux avec les paramètres les plus extrêmes, que tu fasses du streaming en direct en 4K+ ou que tu diffuses de grandes animations et des rendus 3D, la mémoire Kingston FURY Beast DDR5 est le niveau supérieur dont tu as besoin, tout en combinant style et performances. De plus, elle utilise Intel® XMP 3.0, une nouvelle spécification d’overclocking qui inclut deux profils personnalisables pour les vitesses et les timings.















Plus grande vitesse de démarrage



Avec une vitesse de démarrage agressive de 4 800 MT/s*, la DDR5 est 50 % plus rapide que la DDR4.



Stabilité accrue pour l’overclocking



L’ECC sur puce (ODECC) permet de maintenir l’intégrité des données afin d’obtenir des performances optimales tout en repoussant les limites !



Efficacité accrue



Grâce au doublement des banques et de la longueur des rafales ainsi qu’à deux sous-canaux 32 bits indépendants, la gestion exceptionnelle des données de la DDR5 excelle dans les jeux, programmes et applications les plus récents et les plus exigeants.



Compatible Intel XMP 3.0 et certifiée



Timings, vitesse et tension pré-optimisés avancés pour des performances overclocking, et sauvegarde de nouveaux profils personnalisables par l’utilisateur grâce à un PMIC programmable.



Dissipateur de chaleur compact



Le nouveau dissipateur de chaleur combine un style audacieux et une fonctionnalité de refroidissement prodigieuse.



Elle sera disponible en date du 21 avril 2022. Le prix sera de : 84.95 euros.



