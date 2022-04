MSI nous propose un nouveau Mini-PC : Le Creator P100A 10TG-472FR.



Le MSI Creator P100A est un PC de bureau conçu pour les professionnels de la création. Son format compact et son design moderne permettent de l'intégrer facilement dans tous types d'environnement.



















Un ordinateur pensé pour les créateurs audacieux



Le design des ordinateurs de bureau P100 s'inspire du style moitié de siècle moderne et allie des lignes simples à des courbes pures. Ce style se retrouve également dans son châssis qui paraît composé de plusieurs matériaux différents et qui arbore des jolies formes géométriques.



Créez votre dimension futuriste

Libérez votre créativité grâce à une puissance impressionnante



Les processeurs Intel Core i7 qui équipent les ordinateurs de bureau P100 vous offrent jusqu'à 30 % de performances en plus que les processeurs de génération précédente et vous promettent ainsi de vivre une expérience incomparable. Votre travail de création de contenu n'aura véritablement de limites et vous pourrez donner vie à toutes vos idées les plus originales.



Créez toujours plus avec RTX On

Plus rien de vous retient



Le Creator P100 est certifié par le système RTX Studio de NVIDIA et intègre des cartes graphiques GeForce RTX, des modèles garants de performances et de productivité. Désormais, vous pouvez créer mieux et plus rapidement.



Sortez du lot



Les cartes graphiques GeForce® RTX série SUPER sont dotées d’un plus grand nombre de cœurs et de fréquences plus élevées par rapport aux cartes graphiques précédentes. Voyez vos jeux prendre littéralement vie avec la technologie Ray Tracing en temps réel qui révèle des objets et des environnements avec des ombres, des reflets, des réfractions et une illumination globale d’une grande précision physique. De leur côté, les cœurs Tensor assurent une SUPER puissance pour les opérations d'intelligence artificielle. Enfin, une mémoire avancée, des améliorations de performances et des technologies de traitement efficaces font de ces cartes graphiques des alliées parfaites pour les hardcore gamers. Devenez SUPER puissant.



Optimisé pour le multitâche



En plus de vous donner la possibilité d'étendre votre travail sur plusieurs écrans, le P100A 10th est pensé pour prendre en charge les logiciels de création tels que Photoshop, After Effects, 3Ds Max et plus encore pour vous offrir une expérience fluide et agréable.



Creator Center



Le Creator Center simplifie et optimise l’utilisation de votre ordinateur en regroupant les paramètres systèmes et logiciels dans une même interface. Il vous simplifie également la vie en vous proposant des réglages simplifiés qui pourront répondre à divers types d'utilisation.



Creator OSD



La précision des couleurs et leur gamut sont des aspects primordiaux pour le travail de création. Avec le MSI Creator OSD, vous profiterez d'une interface utilisateur intuitive aux réglages complets qui vous aideront dans votre travail. Le Creator OSD porte l'optimisation des réglages à un niveau supérieur grâce à des modes de couleurs facilement personnalisables. Il vous aide également à trouver le gamut de couleur le plus approprié et le plus précis pour votre travail de création quotidien. Le Creator Mode vous permet ainsi de bien paramétrer votre écran et ainsi de profiter au maximum de tous les détails de vos images.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Il est déjà disponible sur les sites E-Commerces. Le prix est de : 2 099.95 euros.



MSI