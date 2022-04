DELL nous propose un nouvel écran PC : Le LED - G3223D.



Le Dell G3223D est un superbe écran gaming 32 pouces QHD. Equipé d'une dalle antireflet 165 Hz HDR ultra-précise et réactive, il délivre des images à couper souffle, que vous jouiez sur PC ou console. Sa précision colorimétrique exceptionnelle le rend adapté à tous les usages.















Une qualité visuelle incroyable



Vos univers de jeu préférés sont enrichis de visuels réalistes et de couleurs vives sur ce moniteur QHD certifié VESA DisplayHDR400. Vous apprécierez des couleurs plus vives et des noirs plus profonds grâce à une couverture des couleurs DCI-P3 de 95 % et un affichage sans scintillement qui réduit simultanément l'exposition à la lumière bleue, le tout sans souffrir d'une quelconque dégradation des couleurs.



Jeu rapide et réactif



Gardez une longueur d'avance sur la concurrence grâce à cette dalle IPS rapide qui prend en charge la fréquence de rafraîchissement variable de 165 Hz sur les PC et jusqu'à 120 Hz sur les consoles de jeu en résolution QHD. Profitez d'un gameplay sans décalage grâce à un temps de réponse GTG de 1 ms ainsi qu'à la compatibilité AMD FreeSync PremiumPro et NVIDIA G-SYNC, qui élimine le déchirement de l'écran pour offrir une expérience de jeu fluide.



Cinq moteurs de vision uniques



Pour ceux qui cherchent à améliorer leur expérience de jeu, l'écran Dell 32 USB-C Gaming offre 5 superpositions uniques qui procurent un avantage intuitif en jeu.



Vision nocturne



- Améliore le contraste et la clarté des scènes de jeu sombres pour une meilleure visibilité.



Vision claire



- Améliore et renforce les détails et la clarté des scènes de jeu en journée.



Vision Chroma



- Applique dynamiquement une carte thermique à tout environnement de jeu pour aider à différencier les objets du jeu de l'arrière-plan.



Bino Vision



- Offre une capacité de zoom à l'écran pour voir les cibles ou les objets éloignés jusqu'à 2x.



Crosshair



- Toujours visible dans le jeu et aide à viser lors des combats les plus difficiles.



S'intègre parfaitement à votre installation



L'un des avantages cachés étonnants de l'intégration de l'USB-C est la gestion simplifiée des câbles qui n'utilisent qu'un seul fil pour se connecter aux derniers PC, tant pour l'audio que pour le multimédia. Associé à un design aéré saisissant avec un rétroéclairage monochrome et un pied pratique réglable en hauteur, ce moniteur offre un véritable équilibre entre forme et fonction.



Amélioration du jeu sur console



L'écran Dell 32 USB-C Gaming offre une compatibilité avec les dernières consoles et vous permet de profiter de contenus QHD à une fréquence de rafraîchissement variable de 120 Hz.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Il est déjà disponible dans les sites E-Commerces. Le prix est de : 479.95 euros.



DELL