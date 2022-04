Les mises à jour de Windows 11 crachent le code d'erreur 0xc1900101, laissant certains utilisateurs perplexes.



La mise à jour Patch Tuesday de la semaine dernière comprenait des corrections pour plus de 100 vulnérabilités de sécurité de Windows. Cependant, l'installation de cette mise à jour peut s'avérer difficile. Les utilisateurs signalent que les mises à jour de Windows 11 échouent parfois et génèrent le code d'erreur 0xc1900101. Malheureusement, ce code d'erreur est incroyablement inutile, car il ne fournit aucune information sur ce qui n'a pas fonctionné lors de l'installation.







Microsoft est conscient que les récentes mises à jour de Windows 11 sont susceptibles de lancer cette erreur et affirme que l'erreur est un code d'erreur générique. "Merci d'avoir pris le temps de le signaler. Le code d'erreur 0xc1900101 est une erreur générique affichée lorsqu'une mise à jour échoue et est annulée pour une raison quelconque. Il s'agit d'un domaine que nous surveillons de près et qui peut avoir différentes causes profondes en fonction de la version vers laquelle vous avez tenté d'effectuer la mise à jour et de votre configuration."



Alors que Microsoft dit qu'il surveille de près cette erreur, le seul conseil offert est le suivant : "Si vous essayiez de mettre à jour vers une build Insider précédente, veuillez essayer la dernière, car elle peut résoudre votre problème."







Selon un expert de la communauté sur Microsoft Docs, "Il y a un problème en cours avec certains utilisateurs de Windows qui mettent à niveau depuis cette version Insider Preview de Windows 11. Nous attendons une correction de la part de Microsoft." L'expert communautaire a également suggéré à ceux qui reçoivent l'erreur 0xc1900101 de retirer tous les périphériques externes et de tenter à nouveau l'installation. Cette erreur peut indiquer qu'un pilote incompatible ou corrompu est présent, donc déconnecter les périphériques externes ou désinstaller ou réinstaller les pilotes peut résoudre le problème.



Cette solution semble avoir fonctionné pour un utilisateur qui a posté dans le Windows Feedback Hub au sujet de l'erreur. "Le mien a le même problème. La première fois que j'ai mis à jour le PC à la dernière version, il a montré une erreur sur mon pilote graphique, alors il a fait marche arrière. Je soupçonnais que la mise à jour de Windows avait corrompu mon pilote graphique car après avoir fait marche arrière, ma carte graphique ne fonctionnait pas, elle fonctionne juste après avoir réinstallé le pilote. J'ai réinstallé la mise à jour plus tard et c'était un succès."



Malheureusement, les problèmes de pilote adressable ne semblent pas être la seule cause de cette erreur générique, car il peut y avoir d'autres problèmes de compatibilité qui peuvent déclencher cette erreur. Un autre utilisateur a signalé ce qui suit : "Toutes mes machines physiques se sont mises à jour correctement, mais sur une machine virtuelle exécutant soit Hyper-V, VMWare ou VirtualBox, il arrive presque à la fin de la mise à jour, puis fait marche arrière. Pire encore, sur VMWare et VirtualBox, le logiciel de la machine virtuelle se bloque à la fin de la mise à jour."



Nous avons déjà vu cet échec de la mise à jour de Windows 11 auparavant, en remontant jusqu'en novembre de l'année dernière. Les notes de correctif pour Windows 11 preview build 22504 listaient ce problème sous les problèmes connus. "Certains appareils peuvent présenter un code d'erreur 0xc1900101-0x4001c lors de l'installation de cette version. Si vous rencontrez ce problème, après que l'appareil soit revenu à la version précédente, vous voudrez peut-être interrompre les mises à jour jusqu'à ce que nous publiions un correctif." Espérons que nous verrons un correctif pour ce problème bientôt.



HOTHARDWARE