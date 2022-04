Présentation de la carte mère BIOSTAR Z690A-SILVER.



BIOSTAR dévoile la toute nouvelle carte mère Z690A-SILVER pour les processeurs Intel Core de 12e génération. La BIOSTAR Z690A-SILVER offre un seul emplacement PCIe 5.0 x16 pour supporter les dernières cartes graphiques PCIe Gen5. La carte mère, cependant, ne supporte que la mémoire DDR4 - jusqu'à 128 Go de mémoire DDR4 avec ses quatre emplacements DIMM. Il y a deux emplacements PCIe 4.0 M.2 et un emplacement PCIe 3.0 M.2 pour les SSD NVMe, seul l'emplacement PCIe 4.0 M.2 le plus élevé étant équipé d'un dissipateur thermique en aluminium. La carte mère est livrée avec des antennes uniquement, un module Wi-Fi 6/6E devant être acheté séparément. L'entrée/sortie arrière de la carte mère comprend un port USB 3.2 Gen2 Type-C, un port HDMI 2.0 et un port LAN 2.5GbE.







La carte mère BIOSTAR Z690A-SILVER est dotée de dissipateurs thermiques de couleur argentée. Elle prend en charge les périphériques RGB et ARGB en utilisant le logiciel BIOSTAR VIVID LED DJ. Une caractéristique notable de cette carte mère est les LED de débogage qui ont une pour le CPU, DRAM, VGA, et Boot storage. La carte mère utilise également une conception d'alimentation Dr.MOS 70A.



Caractéristiques de la BIOSTAR Z690A-SILVER



- Supporte les processeurs Intel Core™ de 12ᵉ génération,

- Architecture monopuce Intel Z690,

- Supporte 4-DIMM DDR4-1866/2133/2400/2666/2800/2933/3200/3600(OC)/3800(OC)/4000(OC)/4133(OC)/4333(OC)/5000+(OC) jusqu'à 128 Go de - mémoire,

- Prend en charge PCIe 5.0,

- Prise en charge de PCIe M.2 4.0 (64 Go/s),

- Prise en charge de la technologie Intel Optane,

- Prise en charge de HDMI 2.0,

- Prise en charge du réseau local 2.5 GbE,

- Prise en charge de l'USB 3.2 Gen2 Type C,

- Supporte le module WiFi 6 & 6E (pas de carte WiFi incluse).



BIOSTAR n'a pas révélé le prix de la carte mère Z690A-SILVER mais nous nous attendons à ce qu'elle soit commercialisée comme une carte mère Intel Z690 d'entrée de gamme de la marque. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site web de BIOSTAR.



VORTEZ