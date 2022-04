THERMALRIGHT nous propose un nouveau ventirad CPU : L'Assassin King 120.



Thermalright a annoncé le refroidisseur de CPU à flux latéral Assassin King 120 SE avec un ventilateur de 120 mm et une hauteur de 148 mm.















Le dissipateur thermique a un design fin avec une épaisseur de 46 mm qui empêche toute interférence avec le logement de la mémoire et la partie inférieure a une méthode de contact direct de 6 mm x 5 caloducs. En outre, le ventilateur de refroidissement est équipé d'un caoutchouc anti-vibration pour réduire la résonance. La vitesse de rotation maximale du ventilateur de refroidissement est de 1 550 tr/min à 10 %, le volume d'air maximal est de 66,17 CFM, la pression statique maximale est de 1,53 mmH2O et le niveau sonore maximal est de 25,6 dBA. Les ailettes de refroidissement ont une épaisseur de 0,4 mm, un espacement de 1,6 mm et un total de 51 ailettes.



Le dissipateur thermique mesure 120 mm de largeur, 46 mm de profondeur, 148 mm de hauteur et pèse 640 g. Les plateformes prises en charge sont Intel LGA115x/1200/2066/2011/2011-3 et AMD Socket AM4.



Pas de date ni de prix pour le moment.



THE GURU3D