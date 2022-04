TECHPOWERUP nous propose le test de la : Seasonic Core GX Series 500 W.



La ligne Core GX de Seasonic comprend trois membres avec des capacités allant de 500 à 650 W. Tous sont entièrement modulaires, ont des dimensions compactes avec seulement 140 mm de long, et sont couverts par une garantie de sept ans. Il existe également les gammes Core GM (semi-modulaire) et Core GC (câbles fixes), qui sont plus abordables. Le Core GX-500, que j'évaluerai dans cette revue, présente une efficacité 80 PLUS Gold. Sur l'échelle Cybenetics, il est classé Gold avec une entrée de 115 V et seulement Bronze avec une entrée de 230 V en raison des faibles valeurs du facteur de puissance (FP). Il est également classé Cybenetics-A pour le bruit, ce qui signifie que le bruit est très faible.







Il est toujours agréable de voir des produits abordables de marques connues comme Seasonic, car la plupart des utilisateurs ne peuvent ou ne veulent pas dépenser 100 $ ou plus pour un PSU haut de gamme. Cela dit, avec un prix proche de 80 $, la GX-500 n'est pas vraiment abordable, ce qui s'explique principalement par la demande accrue et la faible disponibilité. Ce PSU serait normalement vendu autour de 50-60 $, ce qui est un prix équitable compte tenu de ses caractéristiques. À 80 $ ou plus, il est tout simplement trop cher, surtout si l'on considère le ventilateur à palier lisse. Sa garantie est longue, cependant, et si vous en avez besoin, le support client de Seasonic est bon.



Voici la fiche technique :







Pour lire la suite : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP