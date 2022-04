Les cartes mères ASRock Z690 supportent désormais le processeur Intel Core i9-12900KS et battent des records mondiaux.



ASRock annonce le support du nouveau processeur Intel Core i9-12900KS pour les cartes mères ASRock Z690. ASRock a peut-être quelques jours de retard sur d'autres marques comme MSI pour annoncer le support du nouveau processeur Intel Core i9 mais l'attente s'accompagne de quelques réalisations puisque ASRock bat 9 records du monde avec la carte mère ASRock Z690 AQUA OC et le processeur Intel Core i9-12900KS.







6 records mondiaux battus, 9 premières places mondiales







A l'heure où nous écrivons ces lignes, l'overclocker extrême Splave équipé de la carte mère ASRock Z690 AQUA OC et d'un processeur Intel Core i9-12900KS a battu 6 records du monde et atteint 9 premières places mondiales en tant que records dans HWBOT.org. Les nouveaux records sont les suivants.



- Record mondial atteint par Cinebench 2003 (16xCPU) : 12777 cb.

- Cinebench - R23 (16xCPU) 1ʳᵉ place mondiale atteinte : 40421 cb.

- Cinebench - R23 Single-Core (16xCPU) Record mondial atteint : 2820 cb.

- Geekbench 4 Multi-Core (16xCPU) Record du monde atteint : 100675 points.

- Geekbench 5 Multi-Core (16xCPU) 1ʳᵉ place mondiale atteinte : 27840 points.

- XTU 2 (16xCPU) 1ʳᵉ place mondiale atteinte : 13792 points.

- Cinebench 2003 (8xCPU) Record mondial atteint : 11355 cb.

- Cinebench - R11.5 (8xCPU) 1ʳᵉ place mondiale atteinte : 48 cb.

- Cinebench - R15 (8xCPU) 1ʳᵉ place mondiale atteinte : 4267 cb.

- Cinebench - R23 (8xCPU) 1ʳᵉ place mondiale atteinte : 40421 cb.

- Geekbench 3 Multi-Core (8xCPU) 1ʳᵉ place mondiale atteinte : 85433 points.

- PiFast (8xCPU) Record mondial atteint : 7sec 880ms.

- SuperPi 32M (8xCPU) Record du monde atteint : 3min 33sec 356ms.

- Wprime 32 (8xCPU) 1ʳᵉ place mondiale atteinte : 1sec 283ms.

- Wprime 1024 (8xCPU) 1ʳᵉ place mondiale atteinte : 28sec 122ms.



Mise à jour du BIOS pour le support du Intel Core i9-12900KS



A l'avenir, les cartes mères ASRock série 600 seront livrées avec le dernier BIOS qui supportera le processeur Intel Core i9-12900KS. Pour les utilisateurs actuels des cartes mères ASRock Z690, une nouvelle version du BIOS a été publiée et peut être trouvée sur la page produit correspondante.



Voir la liste des cartes mères et des versions de BIOS ci-dessous :



- Z690 AQUA/P7.02,

- Z690 AQUA OC/P7.02,

- Z690 Taichi/P10.01,

- Z690 Taichi Razer Edition/P10.01,

- Z690 PG Velocita/P9.01,

- Z690 Extreme/P6.03,

- Z690 Extreme WiFi 6E/P6.03,

- Z690 Steel Legend/P6.03,

- Z690 Steel Legend WiFi 6E/P6.03,

- Z690 PG Riptide/P6.03,

- Z690 Pro RS/P8.01,

- Z690 Phantom Gaming 4/P8.03,

- Z690 Phantom Gaming 4/D5/P6.03,

- Z690 Phantom Gaming-ITX/TB4/P7.01,

- Z690M Phantom Gaming 4/P7.02,

- Z690M-ITX/ax/P7.02.



Pour les derniers BIOS, veuillez vous référer au site officiel d'ASRock.



