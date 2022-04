HyperX lance les casques sans fil Cloud Alpha, qui offrent une autonomie de 300 heures.



HyperX expédie maintenant son casque primé Alpha Wireless Gaming à ses détaillants partenaires dans le monde entier. Le HyperX Alpha Wireless Gaming est le premier casque de jeu sans fil de l'industrie avec jusqu'à 300 heures d'autonomie sur une seule charge. Avec le confort signé HyperX, Cloud Alpha Wireless offre une expérience audio immersive avec DTS® Headphone:X®2 Spatial Audio et utilise HyperX Dual Chamber Drivers pour un son plus précis dans le jeu.







Conçu pour offrir une expérience audio ultime dans les jeux, le HyperX Cloud Alpha Wireless utilise une nouvelle technologie à double chambre améliorée et personnalisée, réglée pour délivrer les moyennes et hautes fréquences séparément des basses. Son système DTS Headphone:X Spatial Audio offre une localisation précise et un son virtuel en 3D pour un son spatial qui permet aux joueurs de s'évader véritablement dans les univers de jeu lorsqu'ils jouent avec des amis ou lors de compétitions. Le casque utilise des pilotes de 50 mm conçus sur mesure qui présentent un design plus fin et plus léger tout en conservant le son et les performances de la version filaire originale.



Doté de commandes audio embarquées permettant de régler le volume, la mise en sourdine du micro et le contrôle du micro, le micro détachable certifié Discord et TeamSpeak™ dispose d'un indicateur LED qui devient rouge lorsque le micro est coupé. En outre, Cloud Alpha Wireless utilise un micro anti-bruit détachable pour réduire le bruit de fond et offrir une qualité de voix plus claire pour améliorer la communication d'équipe et les expériences de chat en jeu.



"Conçu et testé dans les laboratoires HyperX, Cloud Alpha Wireless offre des performances, un confort et une qualité de construction inégalés avec jusqu'à 300 heures sur une seule charge ", a déclaré Nate Almond, responsable audio chez HyperX. "Cloud Alpha Wireless est un excellent casque de jeu pour les personnes qui souhaitent un son de haute qualité associé à la liberté et à la flexibilité de jouer sans câble pendant de longues périodes."





Cloud Alpha Wireless diffuse à 2,4GHz et jusqu'à 20 mètres3 de portée sans fil pour offrir une liberté sans fil sans sacrifier la qualité audio. Le casque est compatible avec le logiciel HyperX NGENUITY pour vérifier l'autonomie de la batterie, voir et régler les paramètres de l'égaliseur et accéder à davantage d'options de personnalisation. De plus, il est construit avec un cadre en aluminium de qualité et un bandeau réglable pour une durabilité à long terme. Le casque offre également le confort HyperX avec un similicuir doux et une mousse à mémoire de forme.



Disponibilité et Prix



Le casque de jeu HyperX Cloud Alpha Wireless est disponible aux États-Unis au prix de 199.99 Dollars. Pour plus d'informations sur le casque de jeu HyperX Cloud Alpha Wireless, veuillez consulter le site Web d'HyperX.



