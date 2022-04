MSI nous propose un nouvel écran PC : Le Optix G271CQP.



Visualisez votre victoire avec le moniteur de jeu incurvé Optix MAG271CQP de MSI. Doté d'une dalle de 2560x1440, d'un taux de rafraîchissement de 144hz et d'un temps de réponse de 1ms, l'Optix MAG271CQP vous donnera l'avantage compétitif dont vous avez besoin pour terrasser vos adversaires. Doté de la technologie FreeSync, le MAG271CQP peut faire correspondre le taux de rafraîchissement de l'écran à celui de votre GPU pour une jouabilité ultra-fluide. Assurez-vous d'atteindre vos objectifs grâce à toutes les dernières technologies intégrées dans les moniteurs de jeu incurvés de MSI pour le jeu compétitif.



















COURBÉS POUR VOTRE

PLAISIR VISUEL



Les moniteurs de jeu MSI utilisent un panneau d'affichage incurvé dont le taux de courbure est de 1800R, ce qui est le plus confortable et convient à un large éventail d'applications, de l'informatique générale aux jeux. Les panneaux incurvés contribuent également à l'immersion dans le jeu, vous donnant l'impression d'être plus connecté à l'expérience entière.



La beauté est dans les détails



Le moniteur de jeu de la série Optix de MSI présente une résolution WQHD 2560x1440 de 27 pouces qui permet d'obtenir des détails encore plus fins lorsque vous jouez aux derniers jeux ou regardez des films ou des vidéos. Le moniteur de jeu de la série Optix portera les textures, les personnages et les environnements de vos jeux à un niveau supérieur pour une expérience plus réaliste.



TAUX DE RAFRAÎCHISSEMENT DE 144HZ +

TEMPS DE RÉPONSE DE 1 MS



Les moniteurs de jeu MSI sont équipés d'une dalle VA LED avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et un temps de réponse de 1 ms, ce qui est particulièrement utile pour les jeux rapides tels que les jeux de tir à la première personne, les combats, les simulations de course, la stratégie en temps réel et les sports. Ces types de jeux nécessitent des mouvements très rapides et précis. Un moniteur à taux de rafraîchissement ultra-élevé et à temps de réponse rapide vous donnera une longueur d'avance sur vos concurrents.



Avantages de l'application Gaming OSD



Avec l'application Gaming OSD (on screen display), il est très facile de configurer votre écran de jeu. Vous n'avez pas besoin d'utiliser les boutons du moniteur et de passer par tous les menus, utilisez simplement votre clavier et votre souris pour configurer votre moniteur. L'application vous offre même des options de raccourci clavier pour que vous puissiez passer d'un jeu à l'autre en un clin d'œil.



HUB USB



Pour activer les ports USB supplémentaires et permettre à la souris d'être disponible pour l'utilisation de l'APP OSD GAMING, n'oubliez pas de connecter le moniteur et votre PC par le câble USB que vous trouverez dans la boîte d'accessoires du produit. Profitez de la commodité des ports supplémentaires et du réglage intuitif des paramètres du moniteur avec la souris.



Toujours prêt pour l'action



Gardez votre casque dans un endroit facile d'accès grâce au support de casque intégré. Jouez et soyez totalement immergé en un instant.



Taillé sur mesure pour un ajustement parfait



Le moniteur MSI Optix Gaming est conçu pour que vos sessions de jeu soient aussi confortables que possible. Grâce aux réglages de l'inclinaison et de la hauteur, vous pouvez facilement changer la position du moniteur de jeu pour une ergonomie maximale et une expérience visuelle optimale.



Pas de date ni de prix pour le moment.



