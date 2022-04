ZADAK annonce la mémoire DDR5 Spark RGB.



ZADAK, l'un des principaux fournisseurs de composants pour PC de jeu et de solutions innovantes de refroidissement par eau, a annoncé aujourd'hui le lancement des modules de mémoire pour PC de jeu SPARK RGB DDR5. SPARK RGB DDR5 est le premier module de ZADAK au format DDR5. Ses performances, sa capacité, sa stabilité et son efficacité en matière d'économie d'énergie ont toutes été considérablement améliorées. Il offre des vitesses de 5200 MHz à 6400 MHz, et il est disponible dans des capacités de 16 Go et 32 Go. Il sera certainement un succès auprès des utilisateurs précoces et des joueurs haut de gamme.







Le module de mémoire de jeu SPARK RGB DDR5 présente un extérieur blanc mat avec une texture givrée. Le haut du module comporte un réseau de dissipation fin en alliage d'aluminium qui libère la chaleur du dissipateur thermique. Et la conception en quinconce des matériaux présente un effet de guide de lumière creux avec des décorations en forme de pierres précieuses. L'œil est inévitablement attiré par la forme de pierre précieuse placée au centre du dissipateur thermique, qui met en valeur l'éclairage dynamique RVB multizone. Cette esthétique étonnante lui donnera une place d'honneur dans n'importe quelle plate-forme de jeu haut de gamme.







L'overclocking ne doit pas être une corvée. Le module de mémoire DDR5 SPARK RGB prend en charge la technologie d'overclocking Intel XMP 3.0. Ainsi, en un clic, les joueurs de sports électroniques peuvent puiser dans un réservoir caché de performances puissantes quand ils en ont besoin.



Équipés d'une puce de gestion de l'énergie et d'un mécanisme de débogage ECC sur puce



Afin de réduire le bruit dans le circuit, les modules de mémoire pour jeux SPARK RGB DDR5 sont équipés de puces de gestion de l'alimentation. Celles-ci contrôlent les fluctuations de la puissance et permettent au système de fonctionner de manière stable et efficace. La DDR5 prend en charge la correction d'erreurs ECC sur puce, qui peut calculer et corriger automatiquement les erreurs de données dans la mémoire. Cela améliore les performances du système, la stabilité et la précision des données, ce qui se traduit par une expérience de jeu plus fluide.



Compatible avec les cinq principaux programmes de contrôle RVB



Que vous utilisiez ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, GIGABYTE RGB Fusion, ASRock Polychrome Syn ou Razer Chroma pour la synchronisation des effets lumineux, SPARK RGB DDR5 est compatible avec tous ces programmes dès sa sortie de la boîte. Les joueurs peuvent donc personnaliser librement le design de l'éclairage en fonction de leurs préférences personnelles et afficher leur style personnel.



SPARK RGB DDR5 a passé la certification de compatibilité de la plupart des grands fabricants de cartes mères, ce qui garantit un fonctionnement stable sur les cartes mères répertoriées QVL. Pour donner plus d'options aux joueurs, des packs monocanal et bicanal sont disponibles. Il est possible de sélectionner quatre plages de vitesse différentes, de 5200 MHz 1,25 V à 38-38-38-84 à 40-40-40-84 6400 MHz 1,35 V. Grâce à des circuits intégrés DRAM soigneusement sélectionnés pour garantir une excellente stabilité et une compatibilité avec les principales marques de cartes mères, les avantages exceptionnels en termes de performances de la DDR5 SPARK RGB sont évidents. Elle va déclencher une révolution de l'overclocking.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP