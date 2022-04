Alphacool lance les radiateurs en cuivre NexXxoS HPE-30 et NexXxoS HPE-45.



Depuis plus d'une décennie, la série de radiateurs NexXxoS Full Copper d'Alphacool est l'un des radiateurs les plus puissants du marché. Grâce à leurs performances incomparables, ces radiateurs peuvent facilement dissiper même une chaleur résiduelle extrêmement élevée et sont devenus indispensables dans de nombreux domaines de l'industrie du refroidissement. Néanmoins, avec la génération NexXxos HPE, il est temps de passer à l'étape suivante de l'évolution !











Que signifie HPE ? Les radiateurs NexXxos HPE d'Alphacool utilisent les mêmes matériaux que les modèles NexXxos précédents, mais vont un peu plus loin sur le plan technique. Le nombre de canaux d'eau et d'ailettes en cuivre à l'intérieur du radiateur a été augmenté. Cela signifie qu'un plus grand volume d'eau est en contact direct avec les ailettes de refroidissement et que le transfert de chaleur est énormément amélioré.







Le nombre plus élevé de rangées d'ailettes et leur raccourcissement permettent également une utilisation beaucoup plus efficace de la surface de refroidissement. Des tests comparatifs avec le radiateur NexXxos conventionnel ont montré qu'une augmentation significative des performances de 4,5K est possible en utilisant le radiateur HPE. À des températures ambiantes et des vitesses de ventilateur plus élevées, l'écart de performance avec les radiateurs NexXxoS ordinaires augmente même progressivement, pour atteindre une augmentation de performance possible de 6K. Un tel saut de performance n'a jamais été vu dans le passé.











Le radiateur NexXxoS HPE est initialement disponible en version HPE-30 et HPE-45. Les variantes communes (120/140/240/280/360/420/480/560 mm) pour les ventilateurs de 120 mm et 140 mm forment une offre riche, dans laquelle chacun devrait trouver son compte. Les versions HPE-20 et HPE-60 suivront dans un avenir proche. Intelligent et efficace !



Voici les fiches techniques :







Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP