Le processeur AMD Ryzen 7 5800X3D fait parler de lui en ce moment : Le "David" à 8 cœurs d'AMD contre le "Goliath" à 16 cœurs d'Intel Alder Lake. La technologie qui le sous-tend, le cache vertical 3D, a été annoncée lors du Computex 2021, et elle est enfin arrivée, presque un an plus tard. Avec le Ryzen 7 5800X3D, AMD fait à Intel ce qu'il a fait à AMD il y a quelques années : les processeurs Intel Core de 9e génération avaient perdu leur leadership en matière de performances multithreads au profit de la série Ryzen 3000 " Zen 2 " d'AMD. Intel a donc créé le Core i9-9900KS pour asseoir sa domination sur l'espace des performances de jeu, en misant fortement sur le léger avantage IPC dont disposaient encore ses cœurs Skylake et sur leur capacité à fonctionner à 5,00 GHz tout cœur confondu.



Le cœur du processeur "Zen 3" a perdu l'avantage IPC au profit du nouveau cœur de performance Golden Cove (P-core) d'Intel qui alimente la gamme Alder Lake du cœur de 12e génération, donc faire tourner un 5800X à des vitesses d'horloge folles au détriment de l'efficacité et jeter le TDP de 105 W aurait signifié qu'AMD répète une longue série de SKU "Black Edition", ce qui reflète mal les prouesses d'ingénierie qu'AMD a construites au cours des deux dernières années. La société devait faire quelque chose de différent, ce qu'elle a fait en incluant le cache vertical 3D.







AMD affirme que Zen 3, associé à un pipeline de mémoire hautement lubrifié, permettra de bénéficier d'un gain de performance significatif sans avoir à augmenter la vitesse d'horloge (en fait, le TDP). Ce gain est obtenu en triplant la quantité de cache L3 (cache de dernier niveau). Une prouesse technique vaguement analogue réalisée par AMD, la mémoire cache Infinity sur ses processeurs graphiques RDNA 2, avec un "petit" (16 à 128 Mo) cache sur puce fonctionnant à des vitesses élevées, pourrait permettre à AMD de réduire les largeurs de bus mémoire GDDR6 de génération en génération. Bref, revenons au cache vertical 3D et à Zen 3.



AMD ne pouvait pas agrandir le CCD (CPU complex die) à 8 cœurs de Zen 3 pour faire de la place pour ce cache L3 supplémentaire, il a donc opté pour un empilement vertical de die sur die. Une matrice SRAM de 64 Mo est empilée sur le CCD du Zen 3. Cette SRAM est interconnectée avec le ringbus bidirectionnel principal du CCD et non avec une interface supplémentaire, comme Infinity Fabric, ce qui signifie qu'AMD l'a rendue contiguë à la mémoire cache L3 de 32 Mo, et que les deux parties de la mémoire cache fonctionnent à la même vitesse d'horloge - il n'y a aucun compromis sur les performances. Tant au niveau matériel (8 cœurs de CPU sur le CCD) que logiciel, il s'agit d'un cache L3 de 96 Mo sans discontinuité, ce qui permet une solution compatible "drop-in" qui ne nécessite même pas de mise à jour du système d'exploitation ou du logiciel.



AMD affirme que le grand cache vertical 3D n'améliore pas seulement les performances des charges de travail multithreadées avec de grands ensembles de données en continu, comme le codage vidéo, la compression de fichiers, etc., mais qu'il a également un impact direct énorme sur l'IPC, avec des déclarations d'amélioration des performances en mode single-thread et en jeu de l'ordre de 6 à 25 %. Cela équivaut à une amélioration de l'IPC d'une génération, alors qu'AMD en est encore à Zen 3. AMD est tellement confiant dans le gain de performance du cache vertical 3D que le 5800X3D tourne à une vitesse d'horloge inférieure à celle du Ryzen 7 5800X. Une autre raison possible pour cela est que le cache 3DV fonctionne à la tension maximale relativement faible de 1,35 V, qui est partagée avec le reste du processeur et limite donc les horloges d'accélération maximales, qui nécessitent une tension plus élevée.



Le Ryzen 7 5800X3D n'est pas le premier produit d'AMD à utiliser cette technologie, car les mêmes CCD 8 cœurs avec cache 3DV équipent les processeurs de serveur EPYC "Milan X", pour lesquels la société revendique des gains de performance massifs pertinents pour le marché HPC, ce qui oblige les entreprises à s'en tenir à AMD EPYC et à l'infrastructure SP3 existante pour DDR4 au lieu de passer aux Xeon "Sapphire Rapids". C'est au niveau des entrées/sorties que le Ryzen 5800X3D est un peu moins excitant. A toutes fins utiles, le 5800X3D pourrait être le chant du cygne du Socket AM4 avec sa mémoire DDR4 et son PCI-Express Gen 4.0, alors que Alder Lake est tourné vers l'avenir avec sa mémoire DDR5 et ses E/S PCI-Express 5.0. Le Socket LGA1700 d'Intel a au moins une autre microarchitecture confirmée à venir, le Core de 13e génération "Raptor Lake".



Ainsi, la 5800X3D cible vraiment ceux qui sont déjà sur la plateforme AM4. AMD a même été jusqu'à activer le support des processeurs de la série Ryzen 5000 sur ses cartes mères les plus anciennes de la série AMD 300 depuis 2017, de sorte que même les personnes ayant un processeur Ryzen de 1ère génération ont un chemin vers un gain IPC massif de 50% (depuis Zen 1) sans changer aucun autre composant dans leurs machines. Un autre gros inconvénient du Ryzen 5800X3D est l'absence totale de support d'overclocking du CPU. AMD explique que c'est parce que le composant de cache 3DV ne peut pas gérer des tensions Vcore supérieures à 1,35 V, ce qui explique pourquoi AMD a donné au processeur les vitesses d'horloge les plus élevées possibles pour cette limite. Le processeur est livré avec une fréquence de base de 3,40 GHz, avec une fréquence de boost maximale de 4,50 GHz par rapport à la fréquence de base de 3,80 GHz et la fréquence de boost de 4,70 GHz (et le multiplicateur déverrouillé) du Ryzen 5800X.



AMD a fixé le prix du Ryzen 7 5800X3D à 449 Dollars ce qui est un prix plutôt élevé qui le place entre le Core i7-12700K et le Core i9-12900K d'Intel. L'offre est une performance de jeu AMD prétend être compétitif avec le plus rapide i9-12900K d'Intel, une revendication faite avant qu'Intel a officiellement publié le plus rapide i9-12900KS, que nous avons récemment examiné. Dans cette revue, nous testons si l'AMD Ryzen 7 5800X3D est vraiment la puce miracle qu'elle est censée être, si elle peut vaincre le Goliath d'Intel dans les jeux, et si elle mérite son prix de 449 $.



