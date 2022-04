Le SSD portable ADATA SE880 offre des vitesses allant jusqu'à 2000MB/s.

Le SSD portable ADATA SE880 offre des vitesses allant jusqu'à 2000 Mo/s.



ADATA présente le SSD portable SE880, doté de l'interface USB 3.2 Gen2 x2 et de la connectivité USB-C, offrant des vitesses allant jusqu'à 2000 Mo/s. L'ADATA SE880 est un stockage portable compact dont la taille est proche de celle d'un boîtier Apple AirPods. Il est très facile à transporter partout - le stockage parfait pour les créateurs de contenu et les joueurs en déplacement.







Vitesses élevées avec l'USB 3.2 Gen2 x2



L'ADATA SE880 utilise l'interface USB 3.2 Gen2 x2 avec des vitesses de transmission de 20 Gbps. Cela permet à l'ADATA SE880 d'atteindre des vitesses de lecture/écriture allant jusqu'à 2000 Mo/s, ce qui permet de transférer rapidement et facilement des fichiers volumineux, des vidéos 4K aux bibliothèques de jeux entières. Le stockage à grande vitesse est également idéal pour les créateurs de contenu, leur permettant d'accéder et d'éditer des fichiers volumineux directement sur l'ADATA SE880. L'ADATA SE880 est disponible en variantes de 500 Go et 1 To.



Une compatibilité sans faille



Prenant en charge un grand nombre des dernières consoles de jeux, l'ADATA SE880 est idéal pour stocker des jeux et les utiliser comme extension de stockage. Les vitesses de lecture ultra-rapides permettent un chargement fluide directement à partir du SSD portable. L'ADATA SE880 est également compatible avec Windows, macOS et Android. La connectivité USB-C le rend également très polyvalent et prend en charge la plupart des appareils modernes dotés de l'USB-C.



Les Dimensions :







Spécifications de l'ADATA SE880



- Couleur : Gris Titane,

- Capacité : 500 Go/1 To,

- Dimensions (L x l x H) : 64,8 × 35 × 12,25 mm / 2,55 x 1,38 x 0,48inch,

- Poids : 31 g / 1.1oz,

- Interface : USB 3.2 Gen2 x2 Type-C,

- Lecture séquentielle (Max*) : Jusqu'à 2000 Mo/s,

- Écriture séquentielle (Max*) : Jusqu'à 2000 Mo/s.



Le SSD portable ADATA SE880 est couvert par une garantie limitée de 5 ans. ADATA n'a pas révélé de prix au moment de la rédaction de cet article. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Web d'ADATA.



VORTEZ