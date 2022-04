COOLER MASTER nous propose un nouveau boitier PC : Le Silencio S400 Sakura Limited Edition.



Le Silencio S400 de Cooler Master est un boitier au format mini tour standard au design sobre et épuré avec une gestion avancée du bruit. Ses parois garnies de mousse isolante permettent de réduire efficacement les nuisances sonores de votre configuration.



















Infusé de la grâce de Sakura



S'inspirant de l'esthétique traditionnelle de l'Asie de l'Est, le Silencio S400 Sakura Edition apporte aux utilisateurs la beauté classique appréciée depuis des siècles. D'élégantes fleurs rose pâle, symbole de jeunesse et de renaissance, percent une toile blanche pure, signalant les débuts du printemps. Comme la grâce modeste du Sakura, le Silencio S400 est élégant, silencieux, mais puissant.



Cooler Master Sakura Editions limitées



Silencieux, gracieux et aimé depuis des siècles, le sakura rose vif apporte l'élégance et la classe de l'Asie orientale au monde du jeu.



Technologie Silencio



Le développement des produits Silencio est guidé par le Cam64 de Sorama - ce qui permet d'analyser visuellement l'ensemble du spectre sonore par source, modèle de résonance et fréquence. L'identification des pics dans certaines plages de fréquences a permis d'affiner le réglage du Silencio pour la dispersion de la résonance, réduisant ainsi la proéminence du bruit généré par les composants du système.



Panneaux amortisseurs de vibrations



Les produits Silencio sont dotés d'une combinaison de matériaux amortissant le son, de la mousse épaisse et souple au vinyle lourd chargé de masse, afin de neutraliser précisément les fréquences importantes qui résonneraient autrement sur les panneaux.



Support anti-vibration pour bloc d'alimentation



Le logement du bloc d'alimentation est également doté d'une couche de matériau insonorisant qui élimine toute vibration provenant des pièces mobiles de l'unité, telles que les ventilateurs et les condensateurs.



Porte en acier réversible et support ODD



La porte avant en acier est dotée d'un système de montage réversible, capable de s'ouvrir dans les deux sens.

Pour éviter les vibrations, un matériau plus souple et plus épais recouvre la structure en acier, en conjonction avec un système de charnière composé d'aimants et de tampons en caoutchouc. Pour couronner le tout, la porte en acier permet d'accéder au logement du lecteur ODD 5,25".

Lors de la lecture des disques, la porte peut être fermée pour minimiser le bruit.



Options du panneau supérieur



Pour une demande de ventilation encore plus élevée, le couvercle d'insonorisation du panneau supérieur peut être retiré pour une ventilation sans restriction. Un filtre à poussière optionnel pour la ventilation du panneau supérieur est inclus, permettant au panneau supérieur et au panneau avant de fonctionner conjointement pour refroidir le système.



Ventilateurs SickleFlow PWM ARGB inclus



Conception de pale nouvellement optimisée avec une courbe mise à jour qui fournit le meilleur équilibre entre le flux d'air et la pression statique pour évacuer la chaleur tout en restant extrêmement silencieux.



Cage de disque (re)mobile



La cage de disque dur est (re)déplaçable. La cage peut être déplacée vers l'avant pour faire de la place pour des alimentations plus longues, vers l'arrière pour un espace supplémentaire pour le radiateur, ou complètement retirée si le stockage des disques durs n'est pas nécessaire. Une simple vis à oreilles permet de repositionner la cage pour une expérience 100% sans outil.



Hub ARGB / PWM inclus



Le Hub inclus comporte 5 ports ARGB et 4 ports PWM et facilite la gestion des câbles dans le système. Il vous permet de contrôler les ventilateurs de manière pratique avec un seul connecteur pour l'alimentation et le signal PWM et un autre pour le signal ARGB.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Il sera disponible en date du 22 avril 2022. Le prix sera de : 119.95 euros.



