TerraMaster lance les NAS haute performance F2-423 et F4-423.



TerraMaster a annoncé un NAS haute performance avec un processeur Celeron à quatre cœurs et deux ports LAN de 2,5 gigabits. La gamme de produits comprend le F2-423 à 2 baies et le F4-423 à 4 baies. Les processeurs sont des Celeron N5105 / 5095 de la génération Jasper Lake.







Les périphériques NAS TerraMaster F2-423 et F4-423 sont équipés d'un processeur quadri-cœur Intel Celeron N5105/N5095 avec une fréquence de rafale maximale de 2,90 GHz. Tous deux sont équipés d'une mémoire DDR4 SODIMM de 4 Go, extensible jusqu'à 32 Go de mémoire (2x 16 Go). Le F2-423 et le F4-423 prennent en charge des disques durs de 20 To, supportant respectivement jusqu'à 40 To (2x 20 To) et 80 To (4x 20 To) de capacité de stockage interne brute maximale. Les deux unités NAS sont également dotées de deux emplacements PCIe 3.0 M.2 NVMe qui prennent en charge les SSD NVMe pour la mise en cache des SSD ou pour les modules Wi-Fi M.2.



Caractéristiques principales :



Plus rapide et plus performant



Les TerraMaster F2-423 et F4-423 utilisent un processeur quadricœur Jasper Lake Intel Celeron N5105/5095 de 2,00 GHz avec un turbo maximum de 2,9 GHz. Par rapport aux modèles de la génération précédente, les F2-423 et F4-423 améliorent de 50 % la gestion des flux de travail à forte charge, accélèrent de 37 % la récupération des fichiers et des photos, améliorent de 35 % le temps de réponse des bases de données et accélèrent de 40 % la vitesse de réponse des pages Web PHP.



Double NIC 2.5GbE



Les TerraMaster F2-423 et F4-423 sont configurés avec deux interfaces 2,5 GbE et prennent en charge l'agrégation de liens jusqu'à 5 Gbps de bande passante combinée, ce qui est parfait pour l'accès aux fichiers par plusieurs utilisateurs et à haute fréquence. La vitesse de transmission linéaire des données peut atteindre 283 Mo/s (Seagate IronWolf 18 To, RAID 0).



Un service multimédia puissant



Dotés d'une capacité de décodage vidéo 4K, les modèles F2-423 et F4-423 sont compatibles avec le protocole uPnP/DLNA pour la diffusion de vidéos en continu vers divers appareils multimédia pris en charge. Ils prennent en charge le serveur multimédia de l'application propriétaire TerraMaster et la plupart des applications multimédia tierces.



Configuration de stockage flexible



Les modèles F2-423 et F4-423 prennent en charge différents types de RAID. Ils offrent une extension de capacité en ligne et une migration en ligne pour les types RAID. Tous deux prennent également en charge les espaces de stockage multiples et les systèmes de fichiers ext4 ou BTRFS.



Système d'exploitation professionnel



Les F2-423 et F4-423 fonctionnent avec le TerraMaster TOS 4.2.30, un système d'exploitation développé sur la base de Linux. Les deux appareils TNAS supportent la dernière version de TOS 5 qui peut être mise à jour gratuitement. TOS fournit des fonctions professionnelles de gestion du stockage, notamment la gestion du réseau, la gestion des autorisations, la gestion du stockage et des ressources. De nombreuses applications sont également disponibles sur le TOS App Store.



Services de fichiers multiplateformes



Les F2-423 et F4-423 prennent en charge la plupart des services de fichiers, notamment SMB, AFP, SFTP/FTP, iSCSI, NFS et WebDAV. De plus, le F4-423 prend en charge le domaine Windows AD et LDAP.



Des solutions de sauvegarde riches



Comme tous les périphériques NAS de TerraMaster, le F2-423 et le F4-423 disposent d'une riche sélection de solutions de sauvegarde. Les deux TNAS prennent en charge la sauvegarde centralisée, la double sauvegarde, le snapshot, CloudSync et d'autres encore.



Applications virtualisées



Le F2-423 et le F4-423 peuvent être utilisés pour des applications de virtualisation grâce à leur prise en charge des applications professionnelles virtualisées, notamment VirtualBox et Docker.



Disponibilité et Prix



Les TerraMaster F2-423 et F4-423 sont maintenant disponibles pour 379.99 Dollars et 499.99 Dollars, respectivement.



