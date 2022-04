STEELSERIES nous propose une nouvelle souris Gamers : La Aerox 9 Wireless.



Ultralégère, la souris sans fil SteelSeries Aerox 9 Wireless permet un maniement sans effort. Équipée d'un capteur optique exclusif TrueMove Air de 18000 dpi, et de patins en PTFE, elle offre une vitesse et une précision incroyable pour améliorer votre expérience de jeu.























Rapide comme l'éclair



L'Aerox 9 est ultraléger, ce qui vous permet de conquérir les arènes de combat avec rapidité et de faire des raids plus longs pour plus de butin.



Souris MMO/MOBA ultra-légère



Franchissez les barrières des jeux MMO et MOBA exigeants grâce à la souris Aerox 9 Wireless ultra-légère de 89 g, leader du secteur. Un confort exceptionnel et élégant, sans fatigue pour le poignet ou le bras, et une bibliothèque de fonctions puissantes pour vous donner un avantage.



18 boutons programmables



Un arsenal de commandes au bout des doigts, le panneau latéral à 12 boutons placé de façon optimale et notre molette de défilement inclinable font ressortir vos capacités et macros préférées, affinant votre rotation à la perfection.



Quantum 2.0 Wireless



Le sans fil nouvelle génération est arrivé. La technologie Quantum 2.0 transmet les données plus rapidement que jamais, avec une efficacité énergétique et une stabilité à la pointe du secteur.



Sans fil 2.4GHz



Le jeu sans décalage franchit la barrière entre vous et l'écran grâce à une connexion ultra rapide de 2,4 GHz.



Bluetooth 5.0



Le système Bluetooth 5.0, largement compatible, vous permet de vous connecter à une grande variété d'appareils, sans nécessiter de dongle supplémentaire.



Autonomie de 180 heures



Jouer plus longtemps, conquérir plus, charger moins. Une ingénierie méticuleuse prolonge l'autonomie de la batterie de l'Aerox 9 Wireless jusqu'à 180 heures, avec seulement 15 minutes de charge pour plus de 40 heures de jeu et de gloire. Moins d'attente, plus de dîners de poulet gagnants.



Voici la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Elle est déjà disponible dans les sites E-Commerces. Le prix est de : 159.95 euros.



STEELSERIES