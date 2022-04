Le processeur AMD Ryzen 7 5800X3D atteint un overclock de près de 4,9 GHz sur la carte mère X570 GODLIKE de MSI.



Plus tôt, nous avons vu Pieter, chez Skatterbencher, réaliser un overclock de 4,8 GHz sur le CPU AMD Ryzen 7 5800X3D en utilisant une carte mère ASUS ROG Crosshair VIII Extreme. Maintenant, MSI a réalisé un overclock encore plus élevé en utilisant sa carte mère phare MEG X570 GODLIKE qui atteint un overclock de presque 4,9 GHz.



Comme prévu, les cartes mères avec des générateurs d'horloge externes peuvent encore permettre certains overclocking en poussant l'horloge de référence au-delà de son profil de stock. La fonction de suspension de tension d'ASUS est utile car elle conserve la limite de 1,35V et ne la dépasse pas. Le produit phare de MSI, le MEG X570 GODLIKE, a une fonction très similaire à bord et il semble qu'ils l'utilisent pour atteindre un overclock encore plus élevé de 4,86 GHz (4868 MHz).



Pour réaliser cet overclock, le voltage a été réglé à 1.256V pour le CPU AMD Ryzen 7 5800X3D, ce qui est en dessous du mur de 1.35V pour la puce elle-même. Ceci a été réalisé avec le dernier BIOS 1.G5T2 (AGESA 1.2.0.6 Patch C). Une horloge de référence de 106.99 MHz a été utilisée avec un multiplicateur de 45.5x. Une chose qui doit être souligné est que l'AMD Ryzen 7 5800X3D fonctionne vraiment chaud quand overclocked et cela peut être vu dans la revue de SkatterBencher où malgré l'utilisation d'un kit de refroidissement custom-loop, la puce a atteint plus de 90C. L'overclocking permet au processeur d'augmenter ses performances de 12 à 15 %.



Jusqu'à présent, la réponse à la première puce 3D V-Cache d'AMD a été largement positive par la communauté technologique et certains sont même allés jusqu'à la qualifier de CPU de jeu le plus rapide. Cela augure bien de l'avenir de la technologie 3D V-Cache et de son intégration dans les futurs processeurs Ryzen, tels que ceux basés sur l'architecture Zen 4.



