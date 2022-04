THERMALTAKE nous propose un nouveau boitier PC : Le Divider 550 TG Ultra LCD.



Le Divider 550 TG Ultra est un boîtier mid-tower ATX équipé d'un écran LCD de 3,9". Les utilisateurs peuvent utiliser le logiciel TT RGB Plus 2.0 pour avoir un contrôle total du suivi des performances et des effets visuels personnalisés. En outre, le boîtier est également livré avec trois ventilateurs ARGB 5V de 120 mm préinstallés à l'avant et des panneaux en verre trempé durable de 3 mm à l'avant, en haut et sur les côtés gauche.



















Divider 550 TG Ultra ATX Châssis Mid Tower



Thermaltake a conçu une toute nouvelle série de boîtiers offrant des options personnalisables et réunissant toutes les fonctionnalités dans la série Divider. La caractéristique la plus exceptionnelle du Divider 550 TG Ultra ATX Mid Tower Chassis est l'affichage LCD sur le haut du panneau avant. L'écran LCD permet aux utilisateurs de personnaliser davantage leur châssis et d'interagir avec les composants de refroidissement qui disposent des mêmes écrans LCD. Les panneaux en verre trempé du haut, de l'avant et de la gauche sont sans outil et faciles à retirer, offrant une vue claire des composants à l'intérieur. En outre, le châssis Mid Tower Divider 550 TG Ultra ATX est livré avec trois ventilateurs frontaux ARGB de 120 mm 5V préinstallés, qui peuvent être synchronisés avec les cartes mères RGB d'ASUS, GIGABYTE, MSI et ASRock. Ils sont adressables et offrent un éclairage RVB de 16,8 millions de couleurs et une ventilation inégalée. Le Divider 550 TG Ultra ATX Mid Tower Chassis est le boîtier de PC de jeu de nouvelle génération pour les utilisateurs réguliers, les passionnés et les joueurs, leur donnant une satisfaction sans précédent.



Entièrement personnalisable avec TT RGB Plus



Surveillez la fréquence et la température en temps réel directement sur l'écran LCD de 3,9". et téléchargez des images ou des GIF pour ajouter du style grâce au logiciel TT RGB Plus 2.0.



Trois ventilateurs ARGB de 120 mm 5V préinstallés



Le Divider 550 TG Ultra est livré avec trois ventilateurs ARGB 5V de 120 mm à l'avant, qui peuvent être contrôlés par le bouton RGB physique sur le panneau E/S ou par le logiciel de la carte mère d'ASUS, GIGABYTE, MSI et ASRock. Il existe 27 modes d'éclairage RVB avec lesquels on peut jouer en utilisant le bouton RVB physique, et il est facile de passer du contrôle par le bouton physique au contrôle par le logiciel de la carte mère en appuyant longuement sur le bouton RVB pendant trois secondes.



Couvercle de PSU et support de GPU Riser



Le couvercle intégré du PSU est conçu pour cacher les câbles disgracieux tout en assurant une bonne ventilation générale. Le support de câble Riser permet une installation verticale du GPU et aide à réduire le poids sur les emplacements PCI-E.



Affichez-la comme vous le souhaitez



Les emplacements PCI-E rotatifs brevetés vous donnent la possibilité d'afficher votre carte graphique soit horizontalement, soit verticalement, créant ainsi un espace flexible pour votre système.



Panneaux en verre trempé



Le Divider 550 TG Ultra est équipé de trois panneaux en verre trempé de 3 mm à l'avant, en haut et sur le côté gauche, plus épais et plus résistant aux rayures que l'acrylique standard. En outre, la fenêtre élargie sur la gauche est un panneau en verre trempé complet qui vous permet d'afficher et d'admirer tous vos composants dans toute leur gloire RGB.



Excellente filtration de la poussière



Le Divider 550 TG Ultra est doté d'un système de filtration de la poussière bien conçu. Les deux filtres amovibles sont situés sur le côté intérieur du panneau droit et de la base pour garantir un environnement sans poussière, offrant ainsi une excellente protection contre la poussière et une réduction de la saleté. De plus, les ouvertures de ventilation situées sur les côtés des panneaux supérieur et avant offrent non seulement un échange d'air supplémentaire pour une ventilation encore meilleure, mais le filtre scellé peut également empêcher la poussière de s'infiltrer dans le châssis.



Température au ralenti et à pleine charge



Pour permettre à nos clients de mieux comprendre les performances thermiques du Divider 550 TG Ultra ATX Mid Tower Chassis, nous avons testé un système au ralenti et en pleine charge. Nous avons utilisé AIDA64 Extreme Portable et FurMark ASUS ROG Edition qui ont tourné en même temps pendant 30 minutes, et les images thermiques ont été prises avec la caméra thermique Testo 885-2.



Pas de date ni de prix pour le moment.



THERMALTAKE