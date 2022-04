MSI nous propose un nouveau boitier PC : Le MSI PRO MP271C.



L'écran 27'' vous offre un format idéal pour travailler et apprendre à la maison, peu importe votre projet : programmation, codage, design de sites internet ou encore utilisation d'applications, de feuilles de calculs et bien plus encore.



















Technologie MSI antiscintillement

Protection de vos yeux pendant que vous étudiez ou travaillez



Grâce à la technologie antiscintillement de MSI, l'écran bénéficie d'une alimentation stable qui permet de réduire le scintillement à l'écran et protège les yeux des enfants contre la sécheresse et la fatigue oculaires.



Réduction de la lumière bleue



La lumière bleue émise par l'écran peut à la longue endommager vos yeux, sans oublier ceux de vos enfants qui ne sont pas encore totalement développés. La protection offerte par cet écran bloque et absorbe la lumière bleue générée par l'écran et protège les yeux contre la fatigue oculaire et tout autre dommage possible.



Un écran antireflet pour

une meilleure expérience



La dalle de cet écran dispose d'un traitement antireflet pensé pour réduire la lumière qui s'y reflète. Cela vous assure une expérience beaucoup plus agréable et moins fatigante pour vos yeux.



Un design ergonomique pour plus de confort



Si vos enfants souhaitent utiliser cet écran pour étudier, ils pourront trouver la meilleure position possible en réglant son inclinaison.



Dalle de niveau IPS des couleurs

et une luminosité de qualité



Profitez de couleurs et d'une luminosité optimales et qui vous assurent des images aux détails précis, l'idéal si vous travaillez sur des retouches photographiques.



Large angle de vision



L'écran IPS offre un angle de vision de 178° qui assure aux personnes excentrées par rapport à l'écran de profiter d'une qualité d'image parfaite. Vous pourrez donc partager votre travail avec vos proches sans qu'ils ne soient gênés par des images déformées, aux couleurs sans éclat.



Deux sources d'entrée

pour vos périphériques



L'écran MSI PRO MP271 propose un connecteur HDMI et un connecteur D-Sub (VGA) pour vous laisser connecter vos périphériques et vous assurer une expérience complète.



Compatibilité avec la norme de fixation VESA



Les écrans MSI PRO MP271 sont compatibles avec la norme de fixation VESA et pourront donc facilement être fixés sur un mur ou sur un bras de support MSI MT81. Vous pourrez également placer un mini PC Cubi 5 sur leur partie arrière et ainsi disposer d'un véritable PC sans tour encombrante.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Pas de date pour le moment. Le prix sera de : 209 Dollars.



MSI