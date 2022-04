CPU-Z ajoute le support des APU AMD Rembrandt/Raphael et le support préliminaire d'Intel Arc et Raptor Lake.



CPU-Z est l'un des outils de profilage et de surveillance les plus répandus, qui collecte des informations sur le système et les présente dans une interface utilisateur lisible. Aujourd'hui, l'application a franchi une nouvelle étape avec la sortie de la version CPU-Z 2.01, qui prend en charge de nouveaux processeurs AMD et Intel. L'un des points forts du logiciel est l'inclusion des futurs modèles de processeurs d'AMD, dont les noms de code sont Rembrandt et Raphael. Ces processeurs sont ceux qu'AMD met sur le marché maintenant et dans un avenir proche, ce qui signifie que l'écosystème logiciel doit se préparer. En outre, CPU-Z a été mis à jour avec un support préliminaire pour les futurs processeurs Raptor Lake de 13e génération d'Intel, ainsi que pour les conceptions DG2 ARC 3/5/7 d'Intel. Les développeurs de CPU-Z ont également amélioré le processus de validation pour les soumissions d'overclocking à haute fréquence de plus de 6 GHz.







Les changements apportés sont les suivants :



- Glenfly Arise-GT10C0 GPU.

- Intel Core i9-12900T, Core i5-12600T (35W).

- Intel Atom x6427FE, x6425RE, x6425E, x6414RE, x6413E, x6212RE, x6211E, x6200FE (Elkhart Lake, FCBGA1493).

- Intel Pentium J6425, N6415 (Elkhart Lake, FCBGA1493).

- Intel Celeron J6413, N6211 (Elkhart Lake, FCBGA1493).

- Support préliminaire pour Intel ARC 3/5/7 (DG2).

- Support préliminaire pour Intel Raptor Lake (13e génération).

- AMD Ryzen 7 5700X, Ryzen 5 5600/5500.

- AMD Ryzen 3 5300GE, Ryzen 3 PRO 5350GE, Ryzen 5 PRO 5650GE, Ryzen 7 PRO 5750GE (Cezanne).

- AMD Ryzen 9 6980HX, 6900HX, Ryzen 7 6800H, Ryzen 5 6600H (45W).

- AMD Ryzen 9 6980HS, 6900HS, Ryzen 7 6800HS, Ryzen 5 6600HS (35W).

- AMD Ryzen 7 6800U, Ryzen 5 6600U (15-28W).

- AMD Ryzen 7 5825U, Ryzen 5 5625U, Ryzen 3 5425U (15W).

- AMD Rembrandt & Raphael APUs (RDNA2).

- AMD Mendocino APU (Zen2 + RDNA2).

- GPU AMD Radeon RX 6850M XT (NAVI22).

- GPU AMD RX 6800S, RX 6700S, RX 6650M, RX 6650M XT (NAVI23).

- GPU NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti (GA102-350, 450W).

- Amélioration de la précision des informations lorsque l'isolation du cœur est activée.

- Amélioration du processus de validation pour les soumissions d'horloges élevées (>6GHz).



Pour le télécharger : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP