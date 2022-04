HyperX lance le contrôleur de jeu sans fil Clutch pour mobile et PC.



HyperX a annoncé aujourd'hui la livraison de la manette de jeu sans fil HyperX Clutch. La manette sans fil HyperX Clutch présente une disposition de manette standard familière de taille normale, un design ergonomique confortable et des poignées de manette texturées pour fournir des contrôles améliorés pour les jeux mobiles. HyperX Clutch est compatible avec les jeux avec contrôleur sur les appareils mobiles Android et les PC.







Le contrôleur HyperX Clutch offre une expérience de jeu confortable avec des poignées de contrôleur texturées et un design ergonomique qui offre plus de confort que de tenir un téléphone. La manette de jeu sans fil HyperX Clutch permet aux utilisateurs de basculer entre PC et appareils mobiles Android avec une prise en charge sans fil pour les appareils mobiles Android via Bluetooth 4.2 ou un récepteur sans fil de 2,4GHz pour PC. Un câble USB-C vers USB-A est inclus comme connexion filaire au PC pour le jeu, permettant aux utilisateurs de profiter pleinement du jeu sur le cloud via plusieurs appareils.



Le contrôleur HyperX Clutch utilise une disposition de contrôleur standard et fournit des boutons supplémentaires Turbo et Clear pour un avantage concurrentiel. La manette sans fil Clutch comprend un clip de téléphone convertible qui peut fonctionner comme un outil de table pour les tablettes et les téléphones. Le clip de téléphone peut s'adapter en toute sécurité aux téléphones de 41 mm à 86 mm et est équipé d'une batterie rechargeable intégrée de 600 mAh offrant jusqu'à 19 heures d'autonomie2 sur une seule charge pour des sessions de jeu plus longues.



Disponibilité et Prix



Le contrôleur de jeu sans fil HyperX Clutch est maintenant disponible aux États-Unis sur Amazon au prix de 49.99 Dollars. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page produit du contrôleur de jeu sans fil HyperX Clutch.



VORTEZ