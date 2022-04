Les processeurs AMD Ryzen 7000 "Zen 4" sont dotés d'une fonction d'overclocking de la mémoire DDR5 Design-Focus.



Le premier processeur de bureau d'AMD prenant en charge la mémoire DDR5, le Ryzen 7000 series "Raphael", basé sur la microarchitecture "Zen 4", sera axé sur les capacités d'overclocking de la mémoire DDR5, l'entreprise affirmant que les processeurs seront capables de gérer les vitesses d'horloge de la mémoire DDR5 "que vous pensiez peut-être impossibles à atteindre", selon Joseph Tao, responsable de l'activation de la mémoire chez AMD.







Tao a déclaré : "Notre première plateforme DDR5 pour les jeux est notre plateforme Raphael et l'une des choses impressionnantes à propos de Raphael est que nous allons vraiment essayer de faire un grand coup avec l'overclocking et je vais juste en rester là mais des vitesses que vous pensiez peut-être ne pas être possibles, peuvent être possibles avec cette spécification d'overclocking." Nous entendons des rapports d'AMD innovant une nouvelle norme d'overclocking pour la mémoire DDR5, qu'il appelle RAMP (Ryzen Accelerated Memory Profile), qu'il positionne comme une norme concurrente à la spécification XMP 3.0 d'Intel.



Pour ses plateformes de bureau actuelles dotées de mémoire DDR4, AMD propose A-XMP, une innovation au niveau du firmware UEFI qui traduit les paramètres des profils XMP en paramètres compatibles avec AMD. RAMP sera différent, en ce sens qu'en plus des fréquences d'horloge, des timings principaux et des valeurs de tension habituels de la mémoire, il inclura de nombreux paramètres de mémoire plus fins qui sont spécifiques au contrôleur de mémoire "Zen 4".



Les processeurs de bureau Socket AM5 "Raphael" seront le deuxième processeur d'AMD à prendre en charge DDR5 (en supposant qu'il soit lancé avant EPYC "Genoa"). Les processeurs Ryzen 6000 "Rembrandt" de la société, basés sur l'architecture "Zen 3+", sont déjà dotés d'une interface mémoire DDR5. Le Socket AM5 devrait être une plateforme exclusive DDR5, contrairement au Socket LGA1700 d'Intel, ce qui signifie qu'il n'y aura pas de rétrocompatibilité avec la DDR4.



WCCFTECH