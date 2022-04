ID-COOLING annonce le refroidisseur d'air pour CPU IS-47S 47 mm à profil bas.



ID-COOLING annonce aujourd'hui le refroidisseur d'air pour CPU IS-47S de 47 mm de hauteur à profil bas. Avec une hauteur totale incluant le ventilateur de 47 mm, ce refroidisseur sera un bon choix pour vos boîtiers A4. Conçu avec une dimension globale de 100x93x47mm, il n'a aucun conflit de la RAM ou des slots PCI-E.















Le dissipateur est solidement construit avec une base en cuivre pur, 4 heatpipes et des ailettes en aluminium massif. Le dissipateur lui-même est mesuré à 35 mm de hauteur. En ajoutant un puissant ventilateur PWM de 12 mm, ce refroidisseur est capable de gérer des processeurs avec un TDP maximum de 95 W.







En termes de kit de montage, deux plaques arrière séparées sont fournies dans la boîte pour Intel et AMD respectivement. La liste des sockets comprend Intel LGA1700/1200/1151/1150/1155/1156 et AMD AM4.







La graisse thermique fournie s'appelle FROST X25 et présente une conductivité thermique de 10,5 W/m-K.



Disponibilité et Prix



Il sortira dans le courant du mois d'avril 2022. Le prix sera de : 34.99 euros.



