ASUS nous propose une nouvelle alimentation : La ROG-THOR-1600T-GAMING.



L'expression ultime de Thor manie un noyau redessiné qui apporte une plus grande efficacité énergétique, un meilleur refroidissement et un bruit plus faible aux plateformes monstrueuses qui tuent tout sur leur passage.



















MOSFETs en GaN



Les MOSFETs en nitrure de gallium sont la source de la puissance de Thor. Avec des pertes de commutation plus faibles et une efficacité améliorée par rapport aux transistors au silicium classiques, les transistors à effet de champ GaN permettent à la Thor de 1600 W de balancer des quantités massives de courant sans être inutilement gaspillée.



Contrôle numérique de la puissance



Un contrôleur numérique permet un contrôle précis du réseau électrique GaN, facilitant une réponse rapide aux changements de charge.



Certification 80 Plus Titanium



Les condensateurs japonais à faible ESR améliorent encore l'efficacité et réduisent la chaleur, préparant Thor à alimenter de manière fiable votre construction pour les années à venir.



Dissipateurs thermiques ROG



Les dissipateurs intégrés ROG sont deux fois plus volumineux que les modèles traditionnels, ce qui permet de réduire de 20 % la température à l'intérieur du bloc d'alimentation et de prolonger la durée de vie des composants.



Ventilateur PWM de 135 mm



Le ventilateur Axial-tech contrôlé par PWM déplace 21% d'air en plus et nécessite moins de révolutions pour refroidir les composants critiques. Et parce que Thor a été conçu pour rester froid, le ventilateur s'arrête complètement lorsque la charge de l'alimentation est de 50% ou moins.



Certification Lambda A++



Les améliorations apportées au système de refroidissement Thor Titanium ont permis d'obtenir le très convoité classement sonore Lambda A++, confirmant ainsi que la dernière itération de l'appareil offre une puissance menaçante dans une discrétion absolue.



Câbles gainés



Une gamme de câbles gainés est fournie avec Thor, et nous offrons également une remise CableMod de 20 %.



Voici la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Pas de date ni de prix pour le moment.



THE GURU3D