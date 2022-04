FinalWire lance AIDA64 en version v6.70.



FinalWire Ltd. a annoncé aujourd'hui la disponibilité immédiate du logiciel AIDA64 Extreme 6.70, un outil de diagnostic et d'évaluation des performances rationalisé pour les particuliers ; la disponibilité immédiate du logiciel AIDA64 Engineer 6.70, une solution de diagnostic et d'évaluation des performances professionnelle pour les techniciens et ingénieurs informatiques d'entreprise ; la disponibilité immédiate du logiciel AIDA64 Business 6.70, une solution de gestion de réseau essentielle pour les petites et moyennes entreprises ; et la disponibilité immédiate du logiciel AIDA64 Network Audit 6.70, un ensemble d'outils d'audit de réseau dédié pour collecter et gérer les inventaires de réseau d'entreprise.











La nouvelle mise à jour de AIDA64 introduit des benchmarks optimisés pour les processeurs Intel Jasper Lake et Alder Lake-N, des améliorations pour les cartes mères LGA1700, et prend en charge les dernières plates-formes CPU AMD et Intel ainsi que les nouvelles technologies graphiques et GPGPU d'AMD et NVIDIA.







The AIDA64 product family for Windows PCs consists of three business editions and a home edition. The company's flagship IT asset management offering with hardware diagnostic features is AIDA64 Business, while a dedicated network inventory solution called AIDA64 Network Audit is also available, for a lower license fee. Designed for corporate engineers and IT technicians, AIDA64 Engineer includes expert tools not available in AIDA64 Extreme, the home edition of the software. Today all four AIDA64 editions are updated to v6.70.







Nouvelles fonctionnalités et améliorations



- Benchmarks optimisés AVX2 pour les processeurs Intel Alder Lake-N,

- Benchmarks accélérés par SSE4 pour les processeurs Intel Jasper Lake et Lakefield,

- Support amélioré des écrans LCD pour la série Crystalfontz CFA,

- Support amélioré pour les cartes mères LGA-1700,

- Optimisation des tests de stress AVX-512 des processeurs Intel Skylake-X, Cannon Lake, Ice Lake, Tiger Lake, Rocket Lake, Alder Lake et Raptor Lake,

- Prise en charge de WDDM 3.1,

- Détails du GPU pour AMD Radeon RX 6400 et Radeon RX 6500 XT,

- Détails sur les GPU NVIDIA GeForce RTX 3080 12 GB et GeForce RTX 3090 Ti.







TECHPOWERUP