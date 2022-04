ASUS RTX 3050 TUF Gaming : son premier VGA TUF Gaming avec éclairage RGB.



ASUS met la touche finale à la carte graphique TUF Gaming GeForce RTX 3050. C'est le premier produit TUF Gaming de la société basé sur la RTX 3050, qui a été, jusqu'à présent, donné le traitement personnalisé ASUS ROG Strix et DUAL OC. Ce qui est plus intéressant, c'est sa solution de refroidissement, qui semble être la première carte graphique TUF Gaming avec un éclairage LED RVB - un changement par rapport au look fonctionnel et industriel des cartes graphiques TUF Gaming.



















Il s'agit également de la plus petite itération de la solution de refroidissement TUF Gaming que la société a lancée avec la série RTX 30 " Ampere ", et elle dispose d'une configuration à double ventilateur (par rapport au triple ventilateur sur tous les autres produits TUF Gaming de cette génération). La carte est livrée avec une bande de LEDs RVB alignées le long de la partie supérieure de la carte, au bord de la plaque arrière. Il est rapporté que cette carte RTX 3050 est basée sur le plus petit silicium "GA107", au lieu de "GA106", et donc vient avec une puissance de carte typique plus faible que les cartes RTX 3050 basées sur GA106, sans différence dans la performance.



VIDEOCARDZ