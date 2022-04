AOC et Porsche Design lancent le mini-écran LED Agon Pro PD32M.



AOC a lancé un nouveau moniteur de jeu sous sa marque Agon Pro et le PD32M a été conçu en coopération avec Porsche Design, qui pour plus de clarté, n'est pas la même société que le constructeur automobile. Le PD32M est basé sur un écran mini-LED "sans cadre" de 32 pouces 4K 144 Hz, certifié Display HDR 1400, avec une luminosité maximale de 1600 nits. Il est également censé offrir 97 % de l'espace colorimétrique DCI-P3, ce qui en fait un écran convenant aussi bien au travail qu'aux loisirs. L'écran prend en charge AdaptiveSync, mais aucun détail n'a été fourni sur la version de la norme qui est utilisée.



















Côté connectivité, on trouve une paire de ports HDMI 2.1, un DisplayPort, vraisemblablement de la variété 1.4, un USB-C, bien qu'aucune mention d'entrée d'écran via USB-C ne soit mentionnée, ainsi qu'un USB-C quatre ports USB-A 3.2 (très probablement 10 Gbps) et une prise casque. Sur la base de l'image de l'arrière du PD32M, il semble également y avoir un couple de prises supplémentaires de 3,5 mm et un autre port de type inconnu autour de l'arrière. Il est également clair sur cette image qu'une brique d'alimentation externe est utilisée, bien qu'AOC n'ait pas fourni de détails à ce sujet.











Chaque côté de l'écran semble comporter un support pour casque et l'arrière de l'écran présente une sorte d'arrangement de LED qu'AOC appelle Light FX. Le PD32M est également équipé d'une paire de haut-parleurs de 8 watts certifiés DTS. La fonctionnalité la plus intéressante est peut-être la télécommande sans fil, ou le commutateur rapide comme l'appelle AOC, qui vous permet de modifier les paramètres de l'écran sans avoir à passer par l'arrière de l'écran. Comme c'est le cas pour de nombreux moniteurs de jeu, le support semble excessivement grand et risque de prendre beaucoup de place sur le bureau, mais l'écran peut au moins être tourné et le support est réglable en hauteur. Il y a même un logo Porsche Design éclairé à la base du support, juste pour le plaisir. À 1 799 dollars, ce moniteur risque d'avoir une clientèle très limitée, dont une partie est probablement due au partenaire de conception.



La date de livraison du PD32M est prévue pour le 15 juin 2022, mais il peut être précommandé dès maintenant.



TECHPOWERUP