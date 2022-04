Sabrent annonce des modules de mémoire SO-DIMM DDR4-3200 CL22 de haute performance.



Module mémoire Sabrent Rocket 8 Go, 16 Go et 32 Go DDR4 SO-DIMM 3200 MHz pour ordinateur portable, Ultrabook et mini-PC. Élargissez vos horizons avec la mémoire DDR4 Sabrent Rocket. Votre société de SSD préférée veut s'assurer que le reste de votre système est également réactif. Nous proposons des options DRAM abordables et de grande capacité pour que vous ne vous sentiez jamais à la traîne. Notre passion pour la mémoire correspond à votre désir de dépasser les limites de votre imagination. Notre conception est rigoureuse et cool, et nous veillons à ne jamais entraver la réalisation de vos rêves.







Vous êtes à court de mémoire ? Offrant jusqu'à 32 Go de mémoire par clé, la Rocket DDR4 de Sabrent couvre tous vos besoins. Vous n'êtes qu'à une seule mise à niveau d'une expérience sans décalage. Ne laissez pas votre manque de mémoire vous ralentir - réalisez le potentiel du multitâche comme jamais auparavant. Notre DRAM améliorera votre productivité et votre expérience de jeu, tout cela en même temps.







Toujours compatible



Nous voulons nous assurer que votre mémoire fonctionne parfaitement dès la première seconde où elle orne votre système. Nous suivons les spécifications JEDEC pour DDR4-3200 afin de garantir que votre mémoire fonctionne du premier coup, à chaque fois. Que ce soit pour un ancien ou un nouveau système, notre mémoire est faite pour vous.



Refroidissement en cuivre pour des performances constantes



Notre conception innovante du refroidissement permet à votre mémoire de fonctionner sans surchauffe, même dans les espaces les plus restreints. L'étiquette n'est pas qu'un joli visage : elle contient un dissipateur thermique en cuivre qui couvre les deux côtés de la mémoire, assurant ainsi une dissipation uniforme de la chaleur. Votre mémoire fonctionnera toujours de manière fraîche et stable.



DRAM Sabrent Rocket DDR4 :



- DDR4-3200/PC-25600, 3200 MHz/CL22,

- SO-DIMM 260 broches, 1,2 V,

- 2x8/2x16/2x32GB Dual-Channel,

- Dimensions (LxlxH) : 2,7 x 1,2 x 0,016 in,

- Poids : 0,4 oz,

- SB-DDR8 (8 GO),

- SB-DDR16 (16 Go),

- SB-DDR32 (32 Go).



Ils existent en paquets d'un, deux et quatre. Pas de date ni de prix pour le moment.



