[Communiqué] Plutôt que de changer de console, augmentez sa capacité grâce à Kingston !

Plutôt que de changer de console, augmentez sa capacité grâce à Kingston !



Courant février, Nintendo annonçait pendant son Nintendo Direct, ses prochaines sorties. Et si des jeux très attendus comme l’extension de Mario Kart 8 Deluxe, n’utilisent que très peu d’espace sur la mémoire d’une console comme la Nintendo Switch, un mastodonte comme Gran Turismo 7, arrivé récemment sur la Playstation 5, peut imposer aux joueurs d’augmenter leurs capacités de stockage. En effet, si certains joueurs n’ont pas de problème à désinstaller un jeu une fois celui-ci terminé, d’autres préfèrent tous les garder en mémoire, ce qui peut malheureusement être redoutable lorsque la console indique que la mémoire disponible n’est plus suffisante pour installer la dernière acquisition en date ! Ainsi, plutôt que d’effacer les derniers exploits, des constructeurs, comme Kingston, vont proposer des options de stockage supplémentaire !







En janvier, Sony annonçait une liste de 22 sorties à surveiller pour cette année 2022, comme Uncharted : Legacy of Thieves Collection, Horizon Forbidden West ou encore Elden Ring. À eux trois, ils viendront occuper pas moins de 266, 261 Go de mémoire. Quand on sait qu’une console comme la PS5 propose un SSD d’origine de 875 Go et que presque 200 d’entre eux sont nécessaires pour les logiciels systèmes, il faut faire les bons choix lors des installations. Pendant de nombreux mois, l’ajout de périphériques de stockage supplémentaire sur la PS5 était déconseillé, voir interdit, et Sony a finalement permis l’installation de SSD interne tiers, à condition que ceux-ci soient NVMe PCIe Gen 4.0 M.2 et qu’ils répondent à toutes les exigences strictes et spécifiques listées par la marque. Le hasard du calendrier a fait qu’en novembre 2022, Kingston annonçait la sortie du SSD FURY Renegade, un SSD PCIe 4.0 NVMe, issu de sa gamme FURY, dédiée au gaming. Disponible en 500 Go, 1 To, 2 To et 4 To, celui-ci s’est révélé être compatible avec la PS5. Une nouvelle qui a su ravir de nombreux joueurs !



Pour venir en aide aux utilisateurs de la PS5, Kingston ne s’est pas limité au simple SSD, et propose également une solution de répit via sa clé USB DataTraveler Max qui dispose d’un port USB Type-C et pouvant aller jusqu’à 1To de capacité. Si celle-ci ne permettra pas de lancer le jeu, puisqu’un jeu PS5 doit obligatoirement être lancé depuis la console, elle se présentera néanmoins comme une alternative pour le stockage. Il suffira ensuite de transférer le contenu de la clé vers la console.



Les clés USB Kingston, comme la DataTraveler Kyson sont également une alternative très utile pour les utilisateurs de la Xbox, qu’elle soit Series X ou Series S puisqu’elles sont toutes deux dotées de SSD respectivement limités à 1 To et 512 Go. Cependant, si cette clé USB n’est pas compatible avec les jeux les plus récents, elle permet cependant aux abonnés Xbox Games Pass de disposer d’un stockage supplémentaire leur évitant de devoir choisir entre les jeux à supprimer en cas de manque d’espace !



Kingston pourra également ravir les joueurs utilisant la Ninento Switch puisque ses microSD, comme la Canvas Go! Plus sont compatibles avec la console, disposant de moins de 32 Go de stockage interne. Les microSD Kingston permettent ainsi d’ajouter une capacité de stockage allant de 128 à 512 Go, une aubaine lorsqu’on sait qu’un jeu Switch ne consomme pas plus de 10 Go.



Désormais, les sorties de jeux sur consoles sont de plus en plus nombreuses, et ne feront qu’augmenter puisque les plateformes de cloud gaming se développent au fur et à mesure. Plutôt que de supprimer un ou plusieurs jeux pour gagner de la place ou pire, changer de console, les constructeurs comme Kingston propose des périphériques compatibles qui viendront sauver de nombreuses heures de jeu !



KINGSTON