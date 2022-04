TECHPOWERUP nous propose le logiciel ThrottleStop en version 9.4.6 Bêta.



TechPowerUp a publié aujourd'hui la dernière version de ThrottleStop de Kevin Glynn. Un outil astucieux qui vous permet de mieux contrôler les fonctions de gestion de l'énergie de votre processeur, ce qui devrait s'avérer particulièrement utile pour les ordinateurs portables, en vous permettant d'outrepasser plusieurs limitations d'énergie de l'équipementier pour tirer le meilleur parti de votre matériel. La version 9.4.6 beta introduit plusieurs mises à jour et corrections de bogues. La case "Disable and Lock Power Limits" est maintenant remplacée par la case MMIO Lock. Les thèmes des fenêtres FIVR et TPL ont été mis à jour. Les limites de Turbo Boost et les groupes Turbo ont été combinés dans la fenêtre FIVR. La tension du processeur est légèrement augmentée à 800 MHz pour des raisons de stabilité lors de l'undervolting. La compatibilité de SpeedStep et SpeedShift avec Windows a été améliorée. Le risque de BSODs avec des voltages trop bas a été réduit.







Les changements apportés sont les suivants :



- Remplacement de la boîte de désactivation et de verrouillage des limites de puissance turbo par la boîte de verrouillage MMIO.

- Mise à jour des thèmes des fenêtres FIVR et TPL et ajout de la prise en charge de logos plus grands jusqu'à 240x138 recommandés.

- Combinaison de Turbo Limits et Turbo Groups dans la fenêtre FIVR.

- Ajout d'une fonction permettant d'augmenter le voltage du CPU à 800 MHz pour améliorer la stabilité lors d'un undervolting.

- Amélioration de la compatibilité de SpeedStep et Speed Shift avec Windows.

- Réduction du risque de boucle BSOD si le voltage est réglé trop bas.

- Ajout de l'activation automatique de la fonction PowerCut lors de la reprise de la veille.

- Suppression du mode double IDA automatique des Core 2 Duo.



