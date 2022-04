TECHPOWERUP nous propose le test de la : ASRock Z690 Phantom Gaming Velocita.



La sortie des processeurs Core de 12e génération d'Intel s'accompagne d'un nouveau socket. Ce socket LGA 1700 est supporté par le chipset Z690, qui a également le privilège d'être le premier produit grand public à offrir une connectivité PCIe Gen 5.0 et DDR5. ASRock a lancé une vague de cartes mères basées sur le Z690 pour couvrir les besoins de chaque type de consommateur. De la carte phare AQUA OC à la série Steel Legend d'ASRock, conçue pour les petits budgets, il y a une carte mère qui sera satisfaisante.



Outre la prise en charge native de PCIe 5.0, la plate-forme Intel LGA 1700 a bénéficié d'une augmentation de la vitesse de connexion grâce à une modification du PCH. L'interface DMI 4.0 à 16 GT/s est un doublement par rapport à la DMI 3.0 sur le socket LGA 1200 précédent. Cette bande passante accrue permet non seulement une connectivité USB 3.2 2x2 native, mais aussi de nombreuses options de stockage. AMD prévoit également de publier sa propre version de DDR5 et PCIe 5.0 avec son prochain socket AM5 afin d'offrir aux clients une alternative lorsque le moment sera venu de retirer leur vieil ordinateur. Pour l'instant, la seule option pour la toute dernière technologie sur le marché pour les consommateurs est Intel.







Dans l'article d'aujourd'hui, nous allons examiner la Z690 PG Velocita. Cette carte mère est conçue pour concurrencer directement les cartes ASUS Z690 ROG Strix, Gigabyte Z690 AORUS Master et MSI Z690 MEG Unify, qui offrent toutes des configurations différentes pour chaque utilisateur. ASRock dispose d'une large gamme de cartes mères AMD et Intel, avec la ligne Phantom Gaming (PG), à la fois dans les secteurs d'entrée et de milieu de gamme, avec une conception VRM dédiée avec dix-sept étages de puissance de 60 A utilisant une solution de refroidissement active.



Comme prévu, la Z690 PG Velocita comprend également des solutions DDR5 et PCIe 5.0-ready pour ceux qui recherchent les technologies les plus récentes. ASRock a également ajouté un socket M.2 Gen5 4x pour les lecteurs NVMe de nouvelle génération qui arriveront sur le marché fin 2022, ce qui n'est pas courant sur les cartes mères Z690. Pour compléter l'expérience, la ASRock Z690 PG Velocita offre également une excellente connectivité avec la toute nouvelle technologie WiFi 6E et le LAN 2.5G pour ceux qui ont besoin de transférer des données rapidement. Il y a beaucoup de choses à couvrir dans cette revue, alors regardons de plus près ce que l'ASRock Z690 PG Velocita a à offrir.



Voici la fiche technique :









Pour lire la suite : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP