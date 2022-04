ASUS nous propose un nouvel écran PC : Le ROG Strix XG438QR.



L'ASUS ROG Strix XG438QR est un moniteur gaming HDR qui offre un équilibre parfait entre graphismes fluides et performances HDR avec contrastes élevés. L'idéal pour profiter d'un gameplay vraiment immersif !















Le meilleure moniteur gaming 4K avec technologie FreeSync



Le ROG Strix XG438QR est un moniteur gaming HDR qui offre l'équilibre parfait entre des graphismes fluides et performance HDR à contrastes élevés pour un gameplay plus immersif. Il présente une dalle 4K de 43 pouces fournissant une fréquence de rafraîchissement spectaculaire de 120 Hz, une technologie HDR avec espace colorimétrique 90 % DCI-P3 ainsi que des contrastes exceptionnels. En outre, il est certifié compatible à la norme DisplayHDR™ 600 et supporte la technologie AMD Radeon™ FreeSync™ Premium Pro. Le ROG Strix XG348QR inclut également la technologie GameFast Input pour des contrôles plus rapides et sans lag qui embellissent l'expérience utilisateur en jeu tout en lui donnant l'avantage sur ses concurrents.



Affichage maximal, qualité phénoménale



Débordant de fonctionnalités dédiées aux jeux vidéo, ce moniteur de 43 pouces offre une expérience d'affichage XXL sans pour autant transiger sur les fréquences de rafraîchissement, notamment variables, que l'on trouve habituellement sur des dalles plus petites.



Télécommande



Le ROG Strix XG348QR est vendu avec une télécommande vous permettant d'ajuster à distance les paramètres d'affichage tels quel la luminosité, les contrastes et le signal d'entrée.



ÉCRAN ANTIREFLET



Les écrans anti-reflet facilitent la lisibilité des contenus affichés en s'ajustant aux conditions d'éclairage en intérieur pour une expérience globale améliorée lorsque l'utilisateur joue aux jeux vidéo ou visionne des films.



SONICMASTER BOOSTE VOTRE AUDIO



Le ROG Strix XG348QR est muni de deux haut-parleurs stéréo de 10 W et supportent la technologie exclusive ASUS SonicMaster qui offrent ensemble un son ultra-fidèle pour un rendu riche.



Technologie GameFast Input



Le ROG Strix XG438QR supporte la technologie GameFast Input afin de réduire l'Input Lag. Cette technologie accélère vos actions pour être toujours au top de la réactivité dans vos jeux.



AMD FREESYNC PREMIUM PRO POUR PLUS DE FLUIDITÉ



Le ROG Strix XG438QR intègre la technologie FreeSync Premium Pro pour des images fluides, une latence réduite, une meilleure luminosité et des contrastes plus marqués. Qu'ils s'agisse de contenus standards ou HDR, FreeSync Premium Pro réduit les latences et élimine l'Input Lag typiquement associé aux contenus HDR.



PICTURE-IN-PICTURE ET PICTURE-BY-PICTURE



Le ROG Strix XG438QR supporte deux modes : avec le Picture-in-Picture (PiP) l'écran se divise en deux parties : l'écran principal ainsi qu'une fenêtre minimisée pour continuer par exemple à visionner une vidéo tout en commençant une autre tâche. Le Picture-by-Picture divise l'écran en deux pour afficher les contenus de deux sources différentes, simultanément.



Il sera disponible en date du 13 avril 2022. Le prix sera de : 1 199.95 euros.



ASUS ROG