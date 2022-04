Problème de détection de certains SSD Samsung dans le Magician 7.1.0.







Peu après la sortie du logiciel de maintenance Samsung Magician 7.1.0.770 la semaine dernière, de nombreux utilisateurs se sont plaints de l'impossibilité pour cette version de détecter leur SSD alors que tout fonctionnait parfaitement bien avec la précédente version 7.0.1. Ces témoignages ont par exemple été publiés sur le forum TLD mais aussi sur le forum officiel de la marque.







Ce problème de détection ne touche pas tout le monde et a seulement été observé avec certains SSD PCIe NVMe comme le 980 PRO ou le 970 EVO Plus mais aussi avec des SSD 2.5" SATA de la série 860. Impossible de dire pourquoi ce bug n'est pas généralisé et touche seulement certaines références. Peut-être que des SSD utilisant certains types de mémoire flash ou un contrôleur différent ont été "oubliés" dans cette version 7.1.0. A moins que ce soit lié au type de contrôleur de stockage présent sur le PC. Mystère pour le moment.



Quoi qu'il en soit, Samsung est au courant du problème et a confirmé sur son forum de discussion chercher actuellement son origine :



Hello Samsung Community members,



We apologize for your inconvenience after installing the latest 7.1.0 version of the Samsung Magician software.

Samsung is investigating these symptoms and will keep you posted on our progress.



Mais ce n'est pas tout puisque d'autres bugs ont été rapportés avec cette mise à jour 7.1.0 de l'application Magician comme un souci qui empêche d'ouvrir le logiciel et d'autres problèmes étranges. Bref, il semble que cette mise à jour soit totalement défectueuse et il est plus sage de rester au Magician 7.0.1 en attendant un correctif.



Après les problèmes de mise à jour automatique du logiciel Magician et l'impossibilité de mettre à jour le firmware vers la dernière version en fin d'année 2021, cela commence à faire beaucoup pour Samsung et il serait bien que les futures versions soient un peu mieux testées avant publication !



Mise à jour du 09/04/2022



Conscient des problèmes posés par cette version 7.1.0 du Magician, Samsung vient finalement de la retirer de son site web au profit de la précédente version 7.0.1.



TOUSLESDRIVERS