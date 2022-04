Les cartes graphiques AMD Radeon RX 6400 personnalisées sont répertoriées par les détaillants des semaines avant le lancement.



Le 20 avril 2021, AMD devrait lancer les nouvelles cartes graphiques Radeon RX 6400 visant le segment d'entrée de gamme.







Une variante de la carte graphique AMD Radeon RX 6400 de MSI se trouve dans le catalogue des intégrateurs de systèmes NVX de Singapour pour près de 255 Dollars avant le lancement officiel



Cette carte graphique est la première variation personnalisée d'un fabricant plus important, signalant aux consommateurs que toutes les grandes marques auront également leur version de la nouvelle carte. Cependant, MSI confirme qu'une variante unique de la nouvelle carte graphique est déjà en vente via les intégrateurs de systèmes NVX, situés à Singapour.



Avant que MSI ne confirme une variante de la carte graphique AMD Radeon RX 6400 AERO ITX, les seuls modèles disponibles avant la sortie majeure provenaient d'obscurs OEM sur les marchés chinois. L'information sur la vente de la carte graphique provient du célèbre leaker 188号(@momomo_us) sur Twitter.







La société n'a pas encore lancé de modèle AMD RX 6500XT AERO ITX, ce qui signifie que la carte graphique actuelle est exclusive à la série de GPU Navi 24 avec quelques modifications pour maintenir un prix bas.

Annonce



L'AMD Radeon RX 6400 est établie sur une puce Navi 24 XL amincie avec 768 cœurs. La carte conserve les 4 Go de VRAM GDDR6 de son prédécesseur (la RX 6500 XT) et offre des fréquences d'horloge de l'ordre de 2,5 GHz. La carte n'a pas besoin de connecteurs d'alimentation car son TDP plafonne à 53 W (le slot PCIe fournit 75 W d'alimentation). Elle produira une bande passante de 112 Go/s et est initialement conçue comme un modèle réservé aux OEM, non prévu pour des variations personnalisées. Les joueurs plus âgés trouveront que cette carte répond à leurs besoins, notamment grâce à son profil bas et à son port HDMI et DP unique.



Les RX 6400 et RX 6500 XT offrent une puissance de jeu extrêmement légère, n'atteignant que 1080p et couvrant certains jeux avec des réglages bas. Cependant, une meilleure carte pour cette option pourrait être la carte graphique RX 6600, qui offre une configuration de jeu 1080p plus stable.



NVX System Integrators vend actuellement la nouvelle carte graphique à environ 255 $, ce qui est un peu plus élevé que le prix MSRP estimé, qui devrait être inférieur à 200 $. Le détaillant en ligne vend peut-être la nouvelle carte à un prix élevé.



Alors que la sortie officielle de la série de cartes graphiques AMD RX 6400 est prévue dans moins de deux semaines, les autres UGS d'AMD ont été retardées jusqu'au 10 mai 2022.



WCCFTECH