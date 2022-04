SilverStone Technology lance le dissipateur thermique TP06 PS5 compatible avec les SSD M.2.



SilverStone Technology présente le dissipateur thermique TP06 pour SSD M.2 compatible avec la PlayStation 5. Le TP06 est spécialement conçu pour s'adapter parfaitement et maximiser l'espace du slot d'extension de stockage SSD M.2 de la PS5. Le dissipateur est fabriqué en alliage d'aluminium parsemé de rainures pour augmenter la surface et améliorer la dissipation de la chaleur.







Le SilverStone TP06 est la solution parfaite pour utiliser des SSD M.2 NVMe sans dissipateur passif. Les dimensions et la surface maximisées du TP06 offrent un refroidissement supérieur aux dissipateurs intégrés qui sont plus petits.







Caractéristiques du SilverStone TP06 :



- S'adapte parfaitement au design de la console PS5, en remplaçant le cache du slot M.2 SSD d'origine.

- Agit comme un dissipateur thermique pour SSD M.2 et un couvercle de fente, fournissant une sortie pour le transfert de chaleur.

- Le corps en alliage d'aluminium assure une grande efficacité de dissipation de la chaleur.

- Conception précise assurant un contact complet avec le SSD M.2.

- Installation simple et rapide.







SilverStone Technology n'a pas encore révélé le prix du dissipateur SSD M.2 compatible PS5 TP06. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site de SilverStone Technology.



VORTEZ