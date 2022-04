ASUS nous propose un nouveau produit : Le ROG Herculx.



Le robuste support de carte graphique ROG Herculx renforce en toute sécurité les cartes les plus puissantes, tout en offrant un design facile à utiliser et une compatibilité étendue.















Un pilier de force



Le ROG Herculx possède l'intégrité structurelle nécessaire pour supporter le poids des cartes graphiques les plus lourdes. L'installation sans outil, le réglage précis et l'éclairage RVB personnalisable sont combinés dans un design peu encombrant qui se glisse facilement pour protéger votre investissement dans la puissance du GPU.



Solide et adaptable



Avec une hauteur réglable de 72 à 128 mm et la force nécessaire pour supporter même les cartes graphiques les plus puissantes dans une variété de châssis, la conception verticale de l'Herculx bannit l'affaissement sans encombrer votre construction.



Une précision de haut niveau



Utilisez le niveau à bulle magnétique pour vous assurer que votre carte graphique est parfaitement alignée.



Une brillance adaptée à votre construction



Un élément ARGB 3D sur le côté de la plateforme supérieure diffuse des effets lumineux qui peuvent être personnalisés et synchronisés avec d'autres composants ASUS via Armoury Crate.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Pas de date pour le moment. Le prix sera de : 60 euros.



ASUS ROG