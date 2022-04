Faut-il couper sa box internet pour vraiment réduire ses dépenses énergétiques ? C'est la question qui a été traitée par notre confrère frandroid.com, et qui révèle bien des disparités à différents niveaux !

Nous avons calculé la consommation moyenne des box internet et ce qu'elle nous coûte par an pour répondre à une question très simple : une box internet consomme-t-elle autant qu’un petit frigo ? Nous en avons profité également pour nous poser la question de la pertinence d'une telle action individuelle.

