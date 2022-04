ASUS nous propose un nouvel écran PC : Le ROG Strix XG309CM.



Avec son grand écran au format 21/9, le moniteur ASUS ROG Strix XG309CM est conçu pour offrir un confort de jeu maximal. Avec une fréquence d'affichage overclockée à 220 Hz, un design ergonomique et un support de FreeSync Premium, cet écran Gamer ASUS répondra efficacement à tous vos besoins.















Une courbe à explorer



Le moniteur gaming ROG Strix XG309CM est doté d'une dalle ultra-large de 29,5 pouces 2560 x 1080 pour que vous profitiez d'un plus grand nombre de détails lorsque vous jouez ou regardez des films. Grâce au format 21:9, obtenez 35 % d'espace en plus à l'écran par rapport à un écran WQHD. Vous pourrez ainsi afficher davantage de fenêtres tandis que vous travaillez.



RAPIDE ET FLUIDE : dalle 1 ms (Gris-à-gris)



La technologie ASUS Fast IPS consiste en des cristaux liquides qui s'allument et s'éteignent jusqu'à quatre fois plus vite que ceux des dalles IPS classiques. Ainsi, le temps de réponse gris-à-gris du XG309CM s'élève à seulement 1 ms, sans qu'il n'y ait aucun flou cinétique.



FRÉQUENCE DE RAFRAÎCHISSEMENT ULTRARAPIDE DE 220 HZ (OC)



Vous profiterez enfin de graphismes fluides et pourrez prendre l'avantage dans les FPS, les jeux de course, de stratégie en temps réel et de sport.



Compatible avec NVIDIA G-SYNC



Le moniteur est certifié compatible avec la technologie G-Sync et fournit de ce fait une expérience de jeu fluide, sans aucun déchirement d'image. Il peut aussi utiliser la fonctionnalité Fréquence de rafraîchissement variable (VRR) par défaut sur les cartes graphiques NVIDIA GeForce GTX 10-Series et NVIDIA GeForce RTX 20-Series.



USB Type-C



Le hub USB-C du moniteur supporte la transmission vidéo via le signal DisplayPort. Vous pouvez par ailleurs l'utiliser pour connecter votre appareil à vos périphériques filaires sans être encombré par de nombreux câbles. Ce port sert également à recharger vos appareils mobiles. Le port USB Type-C™ réversible facilite le branchement de périphériques comme jamais.



Shadow Boost



La technologie Shadow Boost éclaircit les zones sombres de votre univers de jeu sans surexposer les zones plus claires. Elle améliore l'affichage tout en facilitant le repérage de vos ennemis dissimulés à travers la map.



Connectivité complète



Options de branchement multiples, dont les ports E/S suivants : Les ports DisplayPort 1.2, HDMI (v2.0), USB et USB-C supportent une grande variété de périphériques multimédia.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Il est déjà disponible sur les sites E-Commerces. Le prix est de : 499.96 euros.



ASUS ROG