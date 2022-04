Grâce au GeForce Experience 3.25.1, la capture vidéo est compatible avec la mise à l'échelle.







Une nouvelle version 3.25.1 de l'application GeForce Experience est disponible pour les cartes graphiques NVIDIA GeForce GTX et GeForce RTX.







La liste des changements est assez courte mais pas dépourvue d'intérêt puisqu'il est maintenant possible de s'identifier dans le GFE avec un compte Discord en plus des comptes habituels NVIDIA, Google, Facebook, WeChat et QQ.



Mais la principale nouveauté vient de la pleine compatibilité des fonctions de capture vidéo ShadowPlay (vidéos de parties de jeu) et Ansel (prises d'écran personnalisées) avec les différentes solutions de mise à l'échelle proposées par NVIDIA dans le pilote GeForce pour améliorer les performances et/ou la qualité d'image.



NVIDIA indique par exemple que la capture vidéo du GFE est désormais compatible avec la fonction Dynamic Super Resolution (DSR) qui permet par exemple de faire le rendu d'un jeu en Ultra HD (4K) puis de l'afficher sur un moniteur Full HD (1920x1080) avec un gain substantiel de qualité.



Il en est de même pour la version optimisée du DSR à savoir le Deep Learning Dynamic Super Resolution (DLDSR) qui tire partie des unités d'intelligence artificielle Tensor Cores des GPU GeForce RTX 20/30 Series pour améliorer fortement la qualité d'image mais avec un impact bien moindre sur les performances que le DSR.



Pour finir, la fonction Image Sharpening est elle aussi compatible avec ShadowPlay et Ansel grâce au GFE 3.25.1. Celle-ci consiste pour rappel au contraire à travailler sur une résolution d'image inférieure pour gagner en performances puis à faire une mise à l'échelle vers le haut à la résolution native de l'écran grâce à un algorithme qui se charge de conserver un bon niveau de qualité.



En réalité, il était déjà possible de faire de la capture vidéo avec ces trois fonctions activées mais les fichiers générés étaient en basse résolution et non dans la résolution d'image obtenue après traitement avec les gains de qualité associés ce qui était un peu dommage.



Téléchargement



- Application NVIDIA GeForce Experience 3.25.1.27 pour Windows 10/11 64 bits (x64) : Cliquez ICI.



