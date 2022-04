Carte graphique PowerColor Radeon RX 6750 XT Devil 12 GB GDDR6 repérée !

Carte graphique PowerColor Radeon RX 6750 XT Devil 12 Go GDDR6 repérée !



La prochaine carte graphique Radeon RX 6750 XT de PowerColor dans la variante personnalisée Devil a été soumise à la RRA (Agence nationale de recherche radio de Corée du Sud). Cela confirme que la carte sortira bientôt comme prévu.







PowerColor prépare la carte graphique Radeon RX 6750 XT Devil avec 12 Go de mémoire GDDR6 et des matrices de 18 Gbps







Le rafraîchissement de l'ordinateur de bureau AMD RDNA 2 devrait inclure trois nouvelles cartes graphiques, les Radeon RX 6950 XT, RX 6750 XT et RX 6650 XT. La Radeon RX 6750 XT sera une légère amélioration de la carte graphique Radeon RX 6700 XT existante et comportera le même GPU Navi 22 XT avec 2560 cœurs, 12 Go de mémoire GDDR6 fonctionnant sur une interface de bus 192 bits et un TBP d'environ 230W. La différence est que la carte devrait présenter des horloges plus élevées, en particulier dans le département de la mémoire qui est mis à niveau vers les matrices de mémoire 18 Gbps.



Repérée par Harukaze5719 à la RRA, la R-R-TUF-RX6750XT3DHEOC est le nom de code de la nouvelle carte graphique PowerColor Radeon RX 6750 XT. La Devil Radeon RX 6700 XT est équipée d'un système de refroidissement à double fente et à triple ventilateur. Il s'agit d'un modèle personnalisé relativement haut de gamme qui est livré avec un OC d'usine, comme en témoigne le nom "OC" à la fin de la boîte. La carte sera dotée d'un circuit imprimé personnalisé et l'alimentation devrait être assurée par une configuration à double connecteur à 8 broches.



Il y aurait également une petite différence de prix et les chiffres TGP devraient augmenter légèrement avec l'ajout de puces mémoire plus rapides. Ces GPU seront probablement en concurrence avec les GPU haut de gamme ARC Alchemist d'Intel qui seront lancés dans quelques mois, tandis que le fleuron des Radeon RX 6950 XT vise clairement la carte graphique RTX 3090 Ti de NVIDIA, qui est une folie gourmande en énergie. Le prix de l'AMD RX 6750 XT devrait être similaire et il sera également proposé dans un modèle noir minuit.



Le tableau suivant montre toutes les cartes graphiques RDNA 2 qu'AMD propose actuellement.



Gamme de cartes graphiques de bureau AMD Radeon RX 6000 'RDNA 2' :







WCCFTECH