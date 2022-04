Présentation du MSI MAG META 5 5E All-AMD Gaming Desktop.



MSI lance son premier ordinateur de bureau gaming entièrement AMD et économique - le MSI MAG META 5 5E. Ce PC de jeu est équipé d'un processeur AMD Ryzen 7 5800X et d'une carte graphique AMD Radeon RX 6700 XT avec la technologie AMD Smart Access Memory. Le MAG META 5 5E prend en charge jusqu'à 64 Go de mémoire DDR4 avec un emplacement SSD M.2 et un espace de stockage pour deux SSD 2,5" et deux disques durs 3,5". Intégrant des bandes lumineuses RVB sur son panneau avant, le MAG META 5 5E offre l'esthétique MSI Mystic Light RGB et prend en charge la synchronisation avec d'autres composants RVB.







Caractéristiques principales



Prise en charge de la Super Résolution FidelityFX

AMD Fidelity FX Super Resolution (FSR) utilise une technologie d'upscaling spatial pour améliorer les taux de trame pendant les jeux et permettre des expériences de jeu haute résolution de haute qualité. Cette technologie est indépendante du GPU et peut donc fonctionner sur presque tous les GPU. AMD FSR dispose de quatre paramètres de qualité pour assurer un équilibre entre la qualité et les performances.



AMD Smart Access Memory



AMD Smart Access Memory permet au système d'accéder à la pleine capacité de la VRAM de la carte graphique. Cette fonction permet d'obtenir jusqu'à 15 % de performances de jeu supplémentaires en combinant un processeur AMD Ryzen série 5000 avec une carte graphique AMD Radeon RX série 6000.



Meilleur flux d'air



En ce qui concerne la solution thermique, le MAG META 5 5E de MSI peut être configuré avec un refroidisseur à air ou un refroidisseur liquide. Il aspire l'air par le côté et laisse passer beaucoup d'air par l'arrière et le haut du boîtier. Il y a également de l'espace supplémentaire pour installer des ventilateurs afin d'amener l'air à travers le système.



MSI Mystic Light







Le MAG META 5 5E de MSI est doté de bandes RVB qui courent le long du panneau avant et d'un panneau latéral en verre trempé interchangeable. Les utilisateurs peuvent mettre en valeur leur style et leur configuration avec un spectre illimité de couleurs et un éclairage RVB dynamique grâce à MSI Mystic Light.



MAG META 5 5E Spécifications



- Processeur : Jusqu'à AMD Ryzen 7 5800X,

- Système d'exploitation : Windows 11,

- Chipset : AMD B550,

- Graphique : Jusqu'à MSI Radeon RX 6700XT,

- Mémoire : 2x DDR4 2933MHz U-DIMMs, jusqu'à 64 Go.



Stockage :



- 1x M.2 2280 SSD (SATA/ PCIe Gen4 x4 Combo),

- 2 baies de lecteur 2,5,

- 2 baies pour lecteur de 3,5 pouces.



- WLAN : Intel Dual Band Wireless - Wi-Fi 5 AC3168,

- LAN : 1G (Realtek® RTL8111H) / Bluetooth : Ver. 4.2,

- Périphérique optique : N/A,

- Alimentation électrique : 500W 80 Plus Bronze Certified PSU / 750W 80 Plus Gold Certified PSU,

- Dimensions : 195 x 514,8 x 466 mm (7,68 x 20,27 x 18,35 pouces) (40 litres).



E/S en façade :



- 1 x USB 3.2 Gen1 Type C, 2 x USB 2.0 Type A, 1 x entrée micro, 1 x sortie casque.



E/S arrière :



- 2 x USB 2.0 Type A, 2 x port PS/2, 1 x VGA (sortie DVI-D), 1 x sortie HDMI,

- 4 x USB 3.2 Gen 1 Type A, 1 x RJ45 (1G LAN),

- 3 x prises audio.



Pour en savoir plus sur les ordinateurs de bureau pour gamers de la série META de MSI, rendez-vous sur le site MSI.com.



VORTEZ