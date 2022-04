DeepCool présente le AK400 Performance, un refroidisseur de CPU abordable pour les systèmes de bureau.



Après une période relativement calme pendant que le marché faisait collectivement le point sur l'évolution du paysage du marché des PC grand public, les spécialistes du refroidissement DeepCool sont de retour pour dévoiler un nouveau design de refroidisseur de CPU offrant une large compatibilité et un grand potentiel de dissipation de la chaleur dans un style fondamental familier.







Le DeepCool AK400 Performance est un nouveau dissipateur thermique + ventilateur pour tour de CPU destiné aux systèmes de bureau mid-tower et mini-ITX LGA1700 et AM4, offrant une puissance de dissipation thermique allant jusqu'à 220W dans un design compact et efficace. Il exploite le potentiel de quatre caloducs en cuivre à contact direct pour transférer rapidement la chaleur loin du processeur et la dissiper par le biais d'un dissipateur thermique à matrice dense d'ailettes pour un refroidissement efficace.







Grâce au ventilateur haute performance à palier dynamique fluide, l'AK400 atteint un refroidissement haute performance avec des niveaux sonores minimaux à <29 dBA à pleine charge. Le ventilateur FDB maximise le débit d'air et la pression statique lorsque c'est nécessaire, en réduisant " intelligemment " le débit pour une efficacité silencieuse.



DeepCool est également conscient de la nécessité d'une esthétique agréable sur les solutions de refroidissement modernes. Le AK400 Performance a un seul empilement d'ailettes compact et un réseau d'ailettes en forme de matrice qui offre un look frappant pour les systèmes avec des boîtiers à fenêtre transparente.







Sa taille compacte permet une compatibilité totale avec d'autres composants et s'adapte à une grande variété de boîtiers de 155 mm de haut. Avec un couvercle supérieur amovible, il s'adapte à certains boîtiers ITX de 153 mm de haut. De plus, la largeur des ailettes de 45 mm permet de dégager 100% de la RAM. Une méthode d'installation améliorée par rapport aux générations précédentes est facile grâce à un support de montage robuste entièrement métallique et un processus rapide en cinq étapes pour fixer en toute sécurité votre refroidisseur sur de multiples plateformes prenant en charge les dernières nouveautés d'Intel et d'AMD.



Il est compatible avec les sockets suivants :



- INTEL : LGA1700/1200/1151/1150/1155,

- AMD : AM4.



Disponibilité, garantie et prix



Le refroidisseur de CPU AK400 Performance est disponible auprès du réseau mondial de détaillants et de distributeurs autorisés de DeepCool, à partir d'un prix de : 29.99 Dollars ou d'équivalents régionaux. Tous sont couverts par une garantie de trois ans, ainsi que par le service clientèle et le réseau d'assistance technique de DeepCool.



Vous trouverez plus d'informations sur les autres solutions de refroidissement de CPU, à air et à eau, sur le site DeepCool.com.



