Le prix des cartes graphiques n'a cessé de monter ces derniers temps, mais une tendance à la baisse se fait entrevoir et devrait perdurer dans les mois qui viennent. Mais comment est-ce possible ? Notre confrère 01net vous explique tout ceci dans un article bien fait :

Gameuses, gamers, le bout du tunnel est (peut-être) bientôt là ! Après une période de pénurie où les prix ont littéralement explosé, le prix des cartes graphiques commence à baisser. Et cette baisse devrait durer – à moins d’une nouvelle pandémie… Il est à noter que l’explosion des prix a surtout touché les cartes dédiées pour les PC de bureau, les GPU intégrés dans les ordinateurs portables étant moins sujets à des phénomènes parasites.

Lire la suite...