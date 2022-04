CASEKING nous propose un nouveau micro PC : Le Endgame Gear XSTRM USB.



Le Endgame Gear XSTRM USB Microphone en détail



Le Endgame Gear XSTRM USB Microphone combine un design unique et un son de qualité studio. L'éclairage RGB attire l'attention, mais il est aussi fonctionnel qu'esthétique. Il sert également d'indicateur de gain. Cela signifie qu'il indique si tes enregistrements sont bons ou s'ils saturent - tu as ainsi toujours un aperçu de la qualité de tes enregistrements.



















Informations produit - XSTRM Microphone USB - noir :



- Capsule en or véritable avec caractéristique cardioïde,

- En plus avec AI Noise Cancelling, qui supprime votre arrière-plan,

- Studio d'enregistrement out of the box : Tout ce dont tu as besoin est là,

- Coupure du son par bouton tactile,

- Plug and play grâce à la connexion USB-C,

- Peut être monté sur des bras de microphone conventionnels grâce à un filetage de 3/8 pouces,

- Indicateur de gain LED avec G-Sensor te montre le chemin vers des enregistrements optimaux,

- Design unique avec éclairage RGB et 12 modes de couleur.



Enthousiasme ton auditoire avec ta voix



Oublie tout ce qui t'entoure - le microphone fait de même. En plus de sa directivité cardioïde, le Endgame Gear XSTRM USB Microphone est équipé de l'AI Noise Cancelling. Peu importe le bruit dans ta chambre, le microphone se concentre uniquement sur ce qui se trouve devant lui : Toi et ta voix.



Alors pourquoi choisir une directivité cardioïde ?



La directivité cardioïde est la plus populaire pour les enregistrements vocaux. Sa nature est de capter les sons venant de l'avant et d'éliminer les sons venant de l'arrière. Les sons venant des côtés sont enregistrés de manière atténuée. Elle ne sauve pas tes enregistrements dans des environnements bruyants ou ne supprime pas les tapotements agaçants, car tout cela se passe dans son rayon. La directivité peut mettre ta voix au premier plan, mais l'AI Noise Cancelling la rend seule actrice.



La capsule est en or de 20 mm d'épaisseur. Cela permet d'obtenir une résonance sonore naturelle de ta voix. Ce matériau est plus sensible et est indispensable dans les studios d'enregistrement. La résolution de 24 bits et le taux d'échantillonnage de 192 kHz sont de la même qualité. Chaque détail de ta voix est ainsi capturé et transmis.



Ton studio d'enregistrement out of the box



Une configuration audio surévalue son prix plus vite qu'on ne le pense. Une excellente qualité d'enregistrement ne dépend pas uniquement du microphone. Endgame Gear met à ta disposition tous les accessoires nécessaires en plus du microphone XSTRM USB. Tu y trouveras tout ce dont tu as besoin pour obtenir directement de bons enregistrements.



Le microphone est suspendu dans une araignée. Si tu heurtes un microphone, la vibration est transmise et apparaît comme un son sourd dans ton enregistrement. Les araignées résolvent ce problème, car le microphone peut s'y déplacer librement. La vibration s'estompe dans les cordes en caoutchouc avant d'atteindre le microphone.



Le filtre anti-pop permet aux plosives de se dissoudre dans l'air et est en outre fixé magnétiquement au microphone. Les plosives sont des consonnes dont l'articulation bloque le flux d'air. Lorsque le flux d'air bloqué se libère à nouveau, il se produit une petite explosion qui produit le son. Le rôle de la protection des pops est de préserver le naturel de la prononciation. Personne ne doit avoir honte de ses P T K B D G durs.



La livraison comprend un support métallique que tu peux utiliser à la maison ou en déplacement. Tu préfères suspendre ton micro ? Pas de problème, tu peux le monter sur n'importe quel trépied conventionnel grâce au filetage 3/8" fourni.



La mise en sourdine ne peut pas être plus simple. Il suffit de taper sur la partie supérieure du microphone et le tour est joué. Tu t'écoutes tout aussi facilement en parallèle avec la prise jack de 3,5 mm. Brancher, démarrer, s'amuser. Le microphone est plug and play. Il n'y a donc pas de pièges à coûts supplémentaires comme les interfaces audio ou les câbles XLR.



Illumine ta configuration de jeu



Le microphone USB Endgame Gear XSTRM est unique avec son design triangulaire en nid d'abeille qui laisse passer ton propre éclairage RGB personnalisé. Le microphone peut jouer sur douze modes d'éclairage différents - de la couleur statique aux effets les plus fous, tout y est.



Mais le clou du spectacle se trouve dans l'indicateur de gain LED intégré. Car en tant que speaker ou live streamer, l'euphorie nous gagne souvent et hop, on parle trop fort. Mais le Endgame Gear XSTRM USB Microphone t'informe par un indicateur coloré que tu es en train de saturer. Ainsi, tu remarques immédiatement la qualité sonore de tes enregistrements et tu ne désespères pas plus tard d'avoir un matériel inutilisable. Pour le broadcasting, c'est tout aussi bien : tu t'assures que tes spectateurs perçoivent ta voix de manière agréable à tout moment - il ne peut en être autrement.



Ne t'inquiète pas, dès que le microphone est à l'envers, l'affichage tourne avec lui. Le G-Sensor détecte la position du microphone et l'adapte.



Voici la fiche technique :









