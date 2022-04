Le GPU NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti compatible Windows 7 avec le pilote 473.30.







NVIDIA lançait la semaine dernière le nouveau GPU très haut de gamme GeForce RTX 3090 Ti qui se distingue du GeForce RTX 3090 par la présence de 10 752 cœurs CUDA contre 10 496 mais surtout par une fréquence de 1,67 GHz au lieu de 1,40 GHz. En mode Boost, la fréquence passe même de 1,70 GHz à 1,86 GHz ! Evidemment, la consommation électrique de ce monstre de puissance grimpe en flèche et peut atteindre jusqu'à 450 W alors qu'elle plafonnait à 350 W pour les RTX 3080/3080 Ti/3090. Cela explique la nécessité d'utiliser trois câbles d'alimentation PCIe à 8 pins ou bien un câble PCIe 5.0 à 12 pins...







Cela étant dit, sachez que NVIDIA a publié de nouveaux drivers pour supporter les cartes graphiques GeForce RTX 3090 Ti. Il s'agit du pilote GeForce Game Ready Driver 512.16 ainsi que du pilote Studio Driver 512.16 qui est, lui, destiné aux créateurs de contenu et aux professionnels. Mais ce n'est pas tout puisque tout comme les autres GPU GeForce RTX 30 Series (Ampere), le RTX 3090 Ti est également compatible avec le système d'exploitation Windows 7 64 bit et bénéficie à ce titre d'un pilote spécial GeForce 473.30 basé sur la branche legacy R470. Cette branche n'est, pour rappel, plus maintenue de manière active et recevra à l'avenir uniquement des correctifs de sécurité (jusqu'en septembre 2024).



A noter que seul le GPU GeForce RTX 3090 Ti est supporté par ces pilotes, pas même le RTX 3090. Il faudra attendre les prochaines mises à jour pour que son support soit intégré aux pilotes unifiés.



Téléchargement pour le GPU GeForce RTX 3090 Ti



- Drivers NVIDIA GeForce Game Ready Driver 512.16 WHQL pour Windows 10/11 64 bits (x64) : Cliquez ICI,

- Drivers NVIDIA GeForce Game Ready Driver 473.30 WHQL pour Windows 7 64 bits (x64) : Cliquez ICI,

- Drivers NVIDIA Studio Driver 512.16 WHQL pour Windows 10/11 64 bits (x64) : Cliquez ICI.



